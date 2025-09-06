search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
Motociclist de 19 ani, ucis de un șofer cu alcoolemie de 2,42 g/l. A dat vina pe „sistemul automat" al mașinii

Publicat:

Avocatul Adrian Cuculis a dezvăluit faptul că șoferul din Galați care, pe 2 august, a lovit mortal un motociclist de 19 ani, „a dat vina” pe sistemul automat al mașinii, „care, în opinia lui, ar fi trebuit să oprească mașina automat, în timp ce el era atent la altceva”.

FOTO: Captură video
FOTO: Captură video

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Galaţi, accidentul a avut loc pe 2 august, în jurul orei 18:09, pe DN 25, în localitatea Tudor Vladimirescu, informează Agerpres.

„Din primele cercetări efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați, a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 36 de ani, din municipiul Galați, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Galați - Tecuci, ar fi intrat în coliziune față-spate cu o motocicletă oprită într-o coloană de autovehicule.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată în alte două autoturisme aflate în faţa sa, conduse de doi bărbaţi cu vârstele de 40, respectiv 43 de ani. În urma evenimentului rutier, a rezultat decesul conducătorului motocicletei, un tânăr în vârstă de 19 ani, din Galaţi, precum şi avarierea celor patru vehicule implicate”, a transmis IPJ Galaţi.

Șoferul de 36 de ani a fost testat la faţa locului cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 1,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, la spital, au fost prelevate două mostre biologice

„Rezultatele analizelor toxicologice efectuate asupra celor două mostre biologice prelevate de la conducătorul auto în vârstă de 36 de ani, implicat în accidentul rutier produs în seara zilei de 2 august 2025, pe DN 25, în localitatea Tudor Vladimirescu, soldat cu decesul conducătorului unei motociclete, au indicat concentraţii de 2,42, respectiv 2,29 g/l alcool pur în sânge”,a precizat IPJ Galaţi.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Galaţi l-au reţinut iniţial pentru 24 de ore pe şoferul de 36 de ani, care a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Galaţi.

Ulterior, Judecătoria Lieşti a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Inculpatul s-a bazat excesiv pe sistemul de control radar dinamic al vitezei de croazieră

Potrivit unui raport realizat pentru IPJ Galați și pentru expertul desemnat, inculpatul Bejan Cristian declară faptul că s-a bazat pe sistemele automate de frânare ale autoturismului și nu a intervenit în niciun fel pentru a evita tragedia.

„Răspuns: Factorii determinanți în producerea accidentului de circulație ce face obiectul dosarului de cercetare penală nr. 685/P/2025, opinăm că au fost:

  • starea euforică în care se afla inculpatul Bejan Cristian, stare de ebrietate evidențiată de o alcoolemie de 2,42 g/l alcool pur în sânge,
  • inculpatul Bejan Cristian s-a bazat excesiv pe sistemul de control radar dinamic al vitezei de croazieră cu care era echipat autoturismul Toyota C-HR, 241 D 1040, citez din declarația acestuia «apreciez că sistemul avansat de pe autovehiculul meu, respectiv Adaptive Cruise Control cât și cel de precoliziune ar fi trebuit să funcționeze, întrucât ambele sisteme sunt foarte avansate, fiind de generația a VI-a, respectiv o versiune din anul 2024»
  • inculpatul Bejan Cristian a setat necorespunzător limita vitezei de croazieră la 130 km/h circulând prin localitatea Tudor Vladimirescu, județul Galați în care limita de viteză era de 50 km/h,
  • inculpatul Bejan Cristian a avut preocupări de natura a-i distrage atenția de la conducere în siguranță, acesta declarând «anterior momentului impactului cu un autovehicul, eu mă uitam probabil câteva secunde pe GPS, respectiv pe dispozitivul meu mobil iar nu la drum»

Sistemul de cruise control adaptiv poate să nu detecteze la timp o motocicletă și să nu frâneze. De aceea, toți producătorii subliniază că aceste sisteme sunt asistență pentru șofer, nu înlocuitori ai atenției umane – șoferul trebuie să fie mereu pregătit să intervină.

Prezentul raport a fost întocmit în 4 (patru) exemplare, respectiv, 3 (trei) exemplare pentru IPJ Galați și un exemplar pentru expertul desemnat”, se arată în raport.

Adrian Cuculis: „Deși șoferul criminal a încercat să scape cu această scuză, expertiza a demontat acest aspect”

Așadar, avocatul care a distribuit și raportul, a declarat că accidentul „scoate la suprafață detaliile nepăsării unora față de viața umană și arată din nou că accidentul de la 2 Mai nu a schimbat, din nefericire, mentalități strâmbe.”

„Șoferul avea o alcoolemie de 2,42 în analiza de sânge, iar viteza cu care conducea pe «pilot automat» era de 130 km/h, ceea ce a făcut ca impactul cu motocicleta să fie mortal.

Interesant este că șoferul vinovat a dat vina pe sistemul automat, care, în opinia lui, ar fi trebuit să oprească mașina automat, în timp ce el era atent la altceva.

Reamintesc că niciun producător actual, cu reglementările europene, nu permite autonomia mașinii, ci doar o asistență la condus și atât.

Deși șoferul criminal a încercat să scape cu această scuză, expertiza a demontat acest aspect”, a mai adăugat Adrian Cuculis.

Galaţi

