Record absolut: un șofer beat mort a condus cu 220 km/h pe autostradă

Poliţia germană a oprit un şofer care circula cu 220 de kilometri pe oră pe autostradă, având o alcoolemie mult peste limita admisă.

Un martor a alertat poliţia şi a urmărit vehiculul care gonea cu 220 km/h pe autostrada A67, la sud de Frankfurt, luni seara, au transmis autoritățile.

În momentul în care poliţiştii au oprit maşina, înmatriculată în străinătate, au constatat că şoferul avea o alcoolemie de 4,16 la mie, cu mult peste limita legală de 0,5 la mie, potrivit Agerpres.

Poliţiştii au încercat să verifice şi alcoolemia pasagerului, însă nu au putut-o determina, deoarece „dispozitivul se opreşte atunci când valoarea depăşeşte 5 la mie”, au explicat aceştia.

Permisul şoferului a fost confiscat imediat.

Potrivit publicației citate, conducerea sub influenţa alcoolului este interzisă în Germania la o alcoolemie de 0,5 la mie sau mai mare. O valoare care depăşeşte 1,1 la mie este considerată infracţiune penală.