„Un semn al declinului UE!” Fico explodează după expunerea în Parlamentul European a statuii cu Trump dezbrăcat și cere îndepărtarea ei

Premierul slovac Robert Fico a cerut retragerea imediată a statuii care îl înfățișează pe președintele american Donald Trump dezbrăcat, expusă în sediul Parlamentului European din Strasbourg, calificând lucrarea drept o „insultă” și un „semn al declinului întregii Uniuni Europene”.

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Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, liderul de la Bratislava a criticat decizia de a expune sculptura și a descris reprezentarea drept „batjocoritoare” la adresa liderului american, potrivit EFE şi TASR, citate de Agerpres.

Fico a pus sub semnul întrebării dubla măsură pe care ar aplica-o instituțiile europene în astfel de situații și s-a întrebat cum ar reacționa conducerea Parlamentului European dacă ar fi expuse statui similare cu președintele francez Emmanuel Macron sau cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Întrucât răspunsul la această întrebare este absolut evident, mă aştept ca preşedinta Parlamentului European să dispună înlăturarea imediată a reprezentării jignitoare a preşedintelui american”, a declarat premierul slovac.

Robert Fico a apreciat că momentul ales pentru expunerea unei astfel de lucrări este unul nepotrivit, într-un context internațional care necesită cooperare și dialog. Potrivit acestuia, „insultarea partenerilor noştri în sediile oficiale demonstrează o profundă incapacitate de a înţelege vremurile în care trăim”.

Controversata lucrare, intitulată „Ciuma portocalie”, este creația artistului danez Jens Galschiot și a fost amplasată marți într-una dintre cele mai circulate zone ale Parlamentului European.

Measajul de pe soclul statuii

Lucrarea, înaltă de aproximativ 2,5 metri și acoperită cu foiță aurie, îl prezintă pe Donald Trump gol, așezat pe umerii unui bărbat mai scund și sprijinit într-o crosă de golf.

Pe soclul sculpturii apare mesajul: „Stau pe spatele unui bărbat. El se prăbuşeşte sub greutatea mea. Voi face tot ce pot să-l ajut, dar nu voi coborî de pe spatele lui”.

Artistul Jens Galschiot a explicat că opera sa simbolizează raporturile de forță din politica internațională actuală, afirmând că reprezintă „imaginea lumii în acest moment: superstatele care îi zdrobesc pe cei mici, oamenii puternici împotriva celor neputincioşi”. Potrivit acestuia, personajul aflat sub greutatea lui Trump ar putea simboliza chiar Uniunea Europeană.