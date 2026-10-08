Parlamentul European: munca trebuie să fie mai puțină și stresul la locul de muncă trebuie să fie mai mic

Volumul prea mare de muncă, hărțuirea și presiunea constantă la serviciu sunt în atenția Parlamentului European. Eurodeputații cer măsuri europene pentru prevenirea riscurilor care pot duce la stres, epuizare profesională și probleme de sănătate mintală sau fizică.

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Un raport cu recomandări a fost adoptat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri, informează JURIDICE.ro. Demersul urmărește o viitoare propunere legislativă, nu anunță intrarea în vigoare a unor reguli noi.

Ce ar trebui să facă angajatorii

Eurodeputații propun evaluarea periodică a factorilor care afectează sănătatea angajaților, precum volumul excesiv de muncă și ritmul prea intens. Evaluările ar trebui urmate de planuri cu măsuri concrete, nu să rămână simple formalități.

Angajatorii ar trebui, de asemenea, să aibă politici clare împotriva violenței, hărțuirii, intimidării și discriminării și să ofere sprijin prompt persoanelor afectate.

O atenție specială este acordată tehnologiilor care repartizează sarcini sau monitorizează activitatea. Parlamentul cere ca acestea să nu genereze muncă ori supraveghere excesivă și să existe întotdeauna control uman. Eurodeputații readuc în discuție și dreptul angajaților de a se deconecta de la muncă.

Revenirea la serviciu după probleme de sănătate

Pentru angajații care au lipsit din cauza problemelor provocate de aceste riscuri, sunt propuse planuri individuale de revenire. Acestea ar putea include ajustarea programului, adaptarea sarcinilor sau reducerea volumului de muncă.

Parlamentul solicită și recunoașterea explicită a faptului că riscurile psihosociale de la serviciu pot provoca boli profesionale.

Comisia Europeană are la dispoziție trei luni pentru a răspunde solicitării: să prezinte pașii pe care intenționează să îi urmeze sau să explice de ce nu propune o inițiativă legislativă în acest sens.