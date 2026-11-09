Cel puțin 21 de migranți și-au pierdut viața în două tragedii maritime produse la sud de insula greacă Creta, după ce au încercat să traverseze Marea Mediterană la bordul unor ambarcațiuni improvizate.

Foto: captură video YouTube EuroNews

Alte 133 de persoane au fost salvate în urma unor operațiuni desfășurate de Paza de Coastă elenă, iar două persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit agenției de presă ANA, citate de Agerpres.

Primul incident a implicat o ambarcațiune în care se aflau 28 de cetățeni sudanezi. Operațiunea de salvare a fost îngreunată de condițiile meteorologice nefavorabile, iar bilanțul a ajuns la opt morți după ce echipele de intervenție au recuperat mai multe trupuri neînsuflețite în cursul nopții și al dimineții de luni.

Potrivit autorităților, doi supraviețuitori au fost transportați la spitalul din Heraklion, în timp ce restul au fost duși în portul orașului. Potrivit mărturiilor celor salvați, alte două persoane au căzut în mare și sunt în continuare căutate.

O a doua tragedie s-a produs în apropiere de aceeași zonă, după ce un portcontainer sub pavilion marocan a observat o ambarcațiune pneumatică aflată în dificultate. Echipele Pazei de Coastă au reușit să salveze 18 persoane, însă au recuperat și trupurile neînsuflețite a 13 migranți.

Ancheta preliminară arată că ocupanții primei ambarcațiuni plecaseră din Libia în jurul datei de 3 noiembrie și plătiseră între 12.000 și 16.000 de dinari libieni pentru traversarea către Grecia. Doi cetățeni sudanezi, în vârstă de 28 și 16 ani, au fost arestați după ce au fost identificați de ceilalți migranți drept traficanți.

În paralel, alte două intervenții desfășurate la sud de Creta au permis salvarea a 87 de persoane aflate în două bărci pneumatice localizate cu ajutorul unei aeronave și al unei drone ale agenției Frontex. Astfel, numărul total al persoanelor salvate de duminică seara a ajuns la 133.

Sevi Voloudaki, viceministrul grec pentru Migrație și Azil, Sevi Voloudaki, a pus tragediile pe seama rețelelor de trafic de persoane. „Din păcate, observăm că acești oameni cad victime unor rețele de trafic care, indiferent de condițiile meteorologice sau de ambarcațiunile și echipamentele disponibile, îi încurajează să plece de pe coastele estice ale Libiei și să se îndrepte spre Creta”, a declarat oficialul.

Viceministrul grec a avertizat că lipsa cooperării cu estul Libiei a contribuit la creșterea numărului de sosiri de migranți și a precizat că autoritățile elene pregătesc măsuri suplimentare pentru gestionarea fenomenului. Totodată, Voloudaki a subliniat că Grecia continuă să caute soluții împreună cu partenerii europeni.

„Acest lucru nu înseamnă, desigur, că renunțăm la eforturile noastre - atât la nivel diplomatic, cât și bilateral, în cooperare cu Uniunea Europeană și Comisia Europeană - de a găsi o soluție”, a afirmat aceasta.

Potrivit datelor furnizate de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, Grecia a înregistrat de la începutul anului peste 37.000 de sosiri de migranți, dintre care mai mult de 22.000 au ajuns pe insula Creta.