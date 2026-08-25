Un politician vrea să organizeze o petrecere sexuală chiar în Primărie: „Legea nu interzice acest lucru”. 50 de persoane s-au înscris deja

Un politician german a stârnit controverse după ce a propus organizarea unei petreceri sexuale chiar în sediul Primăriei din Mannheim, unde este consilier. Julien Ferrat susține că legea nu interzice în mod explicit un astfel de eveniment și afirmă că aproximativ 50 de persoane și-au manifestat deja interesul de a participa.

Julien Ferrat, politician german Foto: sursa : FB/Julien Ferrat

Ferrat, supranumit în presa germană „cel mai nebun consilier”, și-a prezentat planul în cadrul dezbaterilor locale. El susține că o astfel de petrecere ar putea reprezenta inclusiv o modalitate neobișnuită de a apropia aleșii locali de cetățeni, potrivit gbnews.

Consilierul, în vârstă de 35 de ani, consideră că Primăria este locul potrivit pentru eveniment, inclusiv datorită poziției sale centrale. El afirmă că legislația locală nu interzice în mod explicit organizarea unor petreceri în clădirea administrației.

„Sexul în grup cu membrii consiliului local ar fi apogeul apropierii de cetățeni”, este una dintre afirmațiile prin care Ferrat și-a justificat inițiativa.

Aproximativ 50 de persoane s-au arătat interesate

Până în prezent, aproximativ 50 de persoane au anunțat că sunt interesate să participe la eveniment. Ferrat spune că unele dintre acestea fac deja parte din comunitatea swingerilor, în timp ce despre altele nu știe încă suficiente lucruri.

El intenționează să se întâlnească personal cu persoanele pe care nu le cunoaște pentru a verifica dacă sunt cu adevărat interesate să participe. Mai mult, în cazul începătorilor, ar putea organiza inclusiv o pregătire înaintea evenimentului.

Foto: sursa : FB/Julien Ferrat

Inițiativa nu a primit, însă, undă verde din partea administrației locale.

Primăria Mannheim susține că, în forma actuală, există „îndoieli considerabile” cu privire la legalitatea și posibilitatea de punere în practică a planului.

Autoritățile au precizat că Ferrat nu a transmis încă un proiect oficial suficient de detaliat. Lipsesc informații esențiale precum data evenimentului, sala în care ar urma să aibă loc și legătura concretă dintre petrecere și activitatea sa de consilier local.

Planul politicianului nu se limitează însă la o singură petrecere. Ferrat spune că vrea să promoveze Mannheim drept o destinație pentru nudiști și swingeri, după modelul stațiunii Cap d'Agde din sudul Franței.

Foto: sursa : FB/Julien Ferrat

Potrivit acestuia, dezvoltarea turismului destinat acestei comunități ar putea aduce venituri importante orașului, fără majorarea taxelor pentru locuitori. Ferrat estimează că în Germania există aproximativ 128.000 de swingeri și susține că Mannheim ar putea profita economic de acest segment.

Cine este Julien Ferrat

Julien Ferrat se declară adept al nudismului și al swingingului, iar în 2025 a organizat o excursie în stațiunea franceză Cap d'Agde, la care au participat aproximativ 30 de persoane.

Ferrat insistă că, dacă autoritățile îi vor interzice organizarea petrecerii în Primărie, va merge în instanță.