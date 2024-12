Dana Capatos a făcut mai multe dezvăluiri despre viața lui Irinel Columbeanu. Acesta a vorbit de perioada de glorie a lui Irinel, când acesta o avea iubită pe Anna Lesko. Prezentatorul TV a povestit despre orgiile organizate de fostul milionar.

„Irinel era Hugh Hefner de România!”, a spus Dan Capatos la podcastul lui Victor Vrânceanu, potrivit Click!, oferind detalii picante de la petrecerile „nebune” date de Irinel Columbeanu, în perioada în care afaceristul ținea prima pagină a ziarelor din România.

Cântăreața Anna Lesko a fost una dintre marile iubiri ale lui Irinel Columbeanu. La vârsta de doar 17 ani, artista născută în Chișinău a hotărât să se mute în România pentru a urma o carieră muzicală. Solista l-a cunoscut atunci pe Irinel Columbeanu, care avea 39 de ani. Irinel și Anna s-au întâlnit în 1996, când artista dansa într-o trupă de balet. Cei doi au început o poveste de dragoste care a durat timp de opt ani. Erau vremurile de glorie ale lui Irinel Columbeanu care obișnuia să dea petreceri de răsunet cu oameni influenți la vila sa de la Izvorani.

Dan Capatos l-a cunoscut pe Irinel în perioada în care lucra ca redactor-șef la revista Playboy.

„Cel mai mare eșec al meu la Playboy a fost Anna Lesko de care m-am ținut un an (n.r. să pozeze în Playboy). Atunci a fost și perioada în care l-am cunoscut și pe Columbeanu, atunci a fost perioada în care am cunoscut petrecerile lui Columbeanu și am cunoscut oamenii care veneau la petrecerile lui Columbeanu și fetele de atunci și toată viața aia absolut fabuloasă”, a dezvăluit prezentatorul de la „Un Show păcătos”, în timpul podcastului.

„Irinel era îmbrăcat în împărat roman”

Dan Capatos a povestit cu lux de amănunte cum decurgea o petrecere organizată de Columbeanu. Erau adevărate orgii, după cum a dezvăluit Capatos, care a și asistat la una.

„Intrai în acea vilă celebră și Irinel te primea… Era îmbrăcat în împărat roman… cu o togă din aia așa, cu sandale, cu laurii ăia pe cap… împărat roman. Intru și zice: <<Bună ziua!>>, noi îmbrăcați așa normal: <<Credeți că am exagerat?>>. El de colo: <<Ai, domne‘, ce ai, cum să exagerezi?>> Îți dai seama, la el acasă, la banii lui. <<Poftiți, mă bucur că ați venit>>, nu știu ce… Noi eram în perioada în care voiam să o convingem pe iubita lui să pozeze în Playboy. <<E și Ana, pe aici, se aranjează>>…nu știu ce, boscheții sa fie Feng Shui…nu știu cum dracu. Asta nu stă bine, uite frunzele astea… foaie verde lobodă. Mă rog, își făcea de treaba pe acolo. El: <<Aveți de toate, open bar…De toate, da…>>”, a povestit Dan Capatos.

Acesta își amintește cum invitații de la petrecerile lui Irinel Columbeanu primeau companie, „din partea casei”, însă el a refuzat fetele dăruite de gazdă pentru simplu motiv că totul era filmat.

„La un moment dat, se deschide ușa principală și vine cineva și aici când spun de cineva o să spun de cineva care este persoană publică… Deci, cineva cu vreo 30 de gagici. Și se așează așa în ușă, iar gagicile pe măsură ce intrau făceau: <<Tu acolo, tu acolo, tu acolo, tu acolo>>. Modele din alea. Multe au devenit cunoscute în oraș, nu vedete, fete frumoase, de oraș. Ce trebuie…”, a mai spus Dan Capatos, care a mai adăugat: „Se făceau combinații. Erai tu, era o altă persoană și altă persoană și încă 20 de persoane cunoscute. Fiecare primea câte o fată, companie, o refuzai! Am primit și eu, am zis că nu e cazul, că nu avea rost. Că eram filmați toți, îți dai seama. Filmați în vilă, ești nebun?!”.

Prezentatorul TV e explicat și cum a ajuns milionarul Irinel Columbeanu să piardă toată averea moștenită de la părinți, ajungând, într-un final, la bătrânețe singur și părăsit de toți, la azilul de la Ghermănești.

„Din păcate, Hefner făcea banii lui, iar Iri îi toca banii lui ta-su și de aici lipsa de empatie a oamenilor la problemele lui de acum. (...) Dar, el nu de aici a ajuns în faliment, ci a tocat tot pe distracții”, a încheiat Dan Capatos.