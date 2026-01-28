Un petrolier care face parte din flota fantomă a Rusiei, imobilizat de autoritățile franceze la Marsilia

Petrolierul „Grinch” se află, începând de miercuri, sub imobilizare administrativă pe termen nedeterminat, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare, a informat Parchetul din Marsilia.

Nava este suspectată că ar fi operat sub pavilion fals și că ar avea legături cu Rusia, fiind utilizată pentru a ocoli sancțiunile impuse exporturilor de petrol rusesc, potrivit Le Figaro.

Petrolierul „Grinch” a fost interceptat joia trecută în apele internaționale ale Mării Alboran, între Spania și Africa de Nord, iar căpitanul navei, un cetățean indian, a fost reținut duminică de autorități. Între timp, acesta a fost eliberat.

Emmanuel Macron a subliniat, în urma interceptării de săptămâna trecută, că operațiunea, realizată cu sprijinul unor aliați internaționali, are ca scop respectarea sancțiunilor internaționale și combaterea activităților care finanțează conflictul din Ucraina.

Nava, cu o lungime de 249 de metri, figurează pe lista Regatului Unit a navelor aparținând flotei fantomă ruse sub numele „Grinch”, în timp ce pe listele Uniunii Europene și ale Statelor Unite apare sub denumirea „Carl”.

Potrivit estimărilor, flota fantomă a Rusiei este formată din 598 de nave care se află sub regimul sancțiunilor europene.