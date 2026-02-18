Petrol ieftin din Rusia: nu Ungaria beneficiază, ci o companie apropiată de Viktor Orban, arată un raport al CSD

Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, în pofida existenței unor rute alternative de aprovizionare, potrivit unei analize realizate de Center for the Study of Democracy (CSD). Raportul susține că economiile obținute prin achiziționarea țițeiului rusesc la preț redus nu se reflectă în prețurile plătite de consumatori, ci se transformă în profit pentru cea mai mare companie petrolieră a țării.

Analiza, distribuită în avans către CNN, arată că prețurile interne ale carburanților în Ungaria au fost, în 2025, în medie cu 18% mai mari decât în Cehia vecină, deși Budapesta continuă să importe petrol rusesc mai ieftin, iar Praga utilizează alternative non-rusești, mai costisitoare.

Profituri în creștere pentru MOL

Potrivit cercetării, beneficiile discountului aplicat petrolului rusesc s-ar regăsi în principal în bilanțurile companiei MOL Group, gigantul energetic al Ungariei. De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, veniturile operaționale ale companiei ar fi crescut cu aproximativ 30%.

CSD susține că 30,49% din MOL este controlată indirect de fundații asociate cu premierul Viktor Orbán, ceea ce ar permite ca profiturile suplimentare să ajungă în structuri influente din jurul guvernului. Printre aceste entități se numără Mathias Corvinus Collegium, instituție educațională cu legături strânse cu executivul ungar.

Autorii raportului afirmă că „dependența de petrolul rusesc ieftin nu s-a transmis consumatorilor”, iar diferența de preț ar fi alimentat profiturile companiei dominante de pe piață.

Guvernul ungar și MOL nu au comentat public concluziile raportului.

O alegere politică sau o necesitate?

După invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a încercat să reducă dependența statelor membre de combustibilii fosili ruși. În 2022, Ungaria, Slovacia și Cehia au primit o derogare temporară, dat fiind gradul ridicat de dependență energetică.

Între timp, Cehia a renunțat la importurile de petrol rusesc. Potrivit raportului, în 2024 Rusia a reprezentat peste 92% din importurile de țiței ale Ungariei, față de 61% înainte de război.

Ungaria primește petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează Ucraina, dar este conectată și la conducta Adria, ce aduce țiței non-rusesc dinspre coasta Adriaticii, prin Croația. Cercetătorii CSD afirmă că infrastructura alternativă are capacitate suficientă pentru a acoperi necesarul Ungariei și Slovaciei, iar taxele de tranzit sunt mai mici decât în cazul conductei Drujba.

Deși petrolul rusesc este, în medie, cu aproximativ 20% mai ieftin decât alternativele non-rusești, raportul arată că acest avantaj nu s-a tradus în prețuri mai mici pentru consumatori. În 2024, prețurile săptămânale medii ale carburanților (fără taxe) ar fi fost cu 18% mai mari în Ungaria decât în Cehia și cu 10% mai mari pentru motorină.

Dimensiunea geopolitică

În octombrie, când Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva unor companii petroliere rusești, Orbán a solicitat o derogare de un an. Președintele american Donald Trump a aprobat cererea, invocând dificultățile unei țări fără ieșire la mare în a-și diversifica rapid sursele energetice.

Ulterior, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, la o conferință de presă comună la Budapesta, că relațiile bilaterale intră într-o „eră de aur”.

Raportul CSD apare într-un moment sensibil din punct de vedere politic, în condițiile în care Ungaria se pregătește pentru alegeri parlamentare, iar Orbán și-a construit campania pe ideea menținerii costurilor energetice la un nivel scăzut.

Apel la închiderea „breșelor”

Autorii raportului recomandă ca Uniunea Europeană să adopte legislația propusă de Comisia Europeană pentru a interzice cât mai curând importurile de petrol rusesc în Ungaria și Slovacia.

„Ultima etapă a decuplării energetice a Europei de Rusia este la îndemână. Ceea ce lipsește este voința politică de a închide breșele care continuă să finanțeze mașinăria de război a Kremlinului”, se arată în concluziile analizei.