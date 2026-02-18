search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Un pilot ucrainean de drone a făcut o descoperire neașteptată într-un depozit al trupelor rusești

Război în Ucraina
Publicat:

Când o dronă ucraineană s-a strecurat printr-o gaură zimțată din acoperișul unui depozit bombardat din sudul Ucrainei, operatorul său se aștepta să găsească ceva familiar: vehicule blindate, lăzi cu muniție, poate rezerve de combustibil, relatează Business Insider.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

În schimb, camera a surprins o scenă care semăna mai degrabă cu un garaj rural decât cu un centru logistic militar — patru mașini civile, două motociclete și doi cai.

„Nu ne-am așteptat să vedem asta. A fost neobișnuit”, a declarat pilotul ucrainean de drone, care s-a prezentat cu indicativul Cosmos.

Cosmos face parte din Wild Division, o unitate de drone FPV din cadrul Brigăzii 82 Asalt Aerian a Ucrainei. Echipa sa identificase depozitul, situat la aproximativ 15 kilometri de linia de contact, ca fiind un posibil centru logistic rusesc. Astfel de locații ascund adesea muniție sau stocuri de combustibil. Drona cu fibră optică a lui Cosmos era echipată cu explozibili pentru a distruge eventualele resurse militare găsite în interior.

Se așteptau să dea peste niște vehicule blindate. Ceea ce au descoperit a devenit însă un simbol al evoluțiilor din efortul de război al Rusiei.

Cai pe linia frontului

Imaginile din depozit s-au viralizat pe rețelele de socializare din în Ucraina săptămâna trecută, evidențiind ceea ce soldații ucrainean au raportat cu regularitate: utilizarea de către trupele ruse a unor mijloace de transport neconvenționale, inclusiv cai și biciclete, pentru misiuni de asalt sau logistică.

Cosmos a precizat că misiunea sa a avut loc la începutul lunii februarie și a fost pentru prima oară  când a văzut personal cai folosiți atât de aproape de linia frontului.

Alți membri ai Wild Division văzuseră deja imagini similare. Un incident mediatizat din regiunea Zaporijie, luna trecută, a arătat infanteriști ruși încercând să traverseze linia frontului călare, înainte de a fi țintiți de drone ucrainene.

Folosirea animalelor și a vehiculelor civile ieftine reflectă transformarea câmpului de luptă sub influența dronelor. Un cal sau o mașină civilă compactă are un profil mai redus decât un tanc sau un transportor blindat, ceea ce le poate face mai greu de detectat din aer.

Însă pentru ofițerii ucraineni, implicațiile sunt mai profunde.

Un calcul diferit al pierderilor

Comandantul batalionului din care face parte Cosmos, un maior cunoscut sub indicativul Fizruk, a declarat că a fost la rândul său el surprins de descoperire.

„Credeam că este o locație pentru vehicule de transport, un fel de nod de transfer”, a spus acesta.

Mașinile civile descoperite par a fi modele Niva — vehicule off-road ieftine produse de marca rusă Lada. Potrivit lui Fizruk, prezența lor indică nu doar posibile constrângeri de resurse, ci și modul în care Moscova calculează costurile într-un război de uzură.

„Le tratează ca pe niște pierderi inevitabile, ca și cum oricum vor fi distruse”, a spus el. „O Niva costă, să zicem, 2.000 de dolari. Un Hummer, pe care Forțele Armate ale Ucrainei îl folosesc în multe locuri, costă 20.000 de dolari sau poate mai mult.”

Din această perspectivă, trimiterea mai multor vehicule ieftine în asalturi cu risc ridicat poate fi văzută ca o decizie economică. „De ce să plătești 20.000 de dolari pentru un singur vehicul, dacă cu aceiași bani poți cumpăra 10 Niva?”, a adăugat el.

Strategia Rusiei a implicat frecvent asalturi repetate cu grupuri mici de infanterie, care avansează pe jos sau în vehicule slab protejate. Oficialii occidentali estimează că prețul uman este extrem de ridicat. NATO a estimat recent că până la 25.000 de soldați ruși ar putea fi uciși lunar pe câmpul de luptă din Ucraina.

Adaptarea la un război al dronelor

După ce a identificat vehiculele și animalele din depozit, Cosmos și-a îndreptat drona încărcată cu explozibili direct în spatele uneia dintre mașini. Ulterior, unitatea sa a lovit și alte vehicule din interior. Când trupele ruse și-au mutat mijloacele de transport, Wild Division a identificat un alt depozit și l-a atacat și pe acela, a spus el.

„Inamicul se ascunde de obicei aproape de aceste locuri”, a explicat Cosmos. „Verificăm toate țintele. Uneori putem vedea infanteria inamică sau le vedem vehiculele.”

Războiul din Ucraina a devenit tot mai mult o competiție a adaptării — nu doar tehnologice, ci și logistice și tactice. Pe măsură ce dronele domină cerul, coloanele blindate tradiționale sunt înlocuite de deplasări pe distanțe mai scurte, cu mijloace improvizate.

Pentru Cosmos, care pilotează drone de un an, imaginea cailor legați într-un depozit militar rămâne o imagine surprinzătoare pe un câmp de luptă al secolului XXI, unde dronele cu fibră optică și animalele de povară coexistă.

