Breaking Adolescentă electrocutată pe un trotuar, în Sectorul 6, după ce un copac s-a prăbușit peste firele electrice

Incident grav în Capitală. O fată de 16 ani a fost electrocutată miercuri seară în Sectorul 6 al Capitalei, după ce un copac s-a prăbușit peste firele electrice de pe o stradă aglomerată. Adolescenta a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale, și a fost transportată de urgență la spital de un echipaj SMURD.

Potrivit polițiștilor Secției 21, minora a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale. Un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor și a transportat-o ulterior la o unitate medicală, pentru acordarea de îngrijiri și investigații suplimentare”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Cauza incidentului a fost un copac căzut peste firele de tensiune, care se aflau la sol.

Zona a fost delimitată și securizată de polițiști până la sosirea echipelor specializate, iar accesul persoanelor a fost restricționat.

„Familia minorei a fost informată cu privire la situația acesteia”, au precizat polițiștii.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun.