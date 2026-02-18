Președintele Nicușor Dan zboară în SUA cu avionul lui Ion Țiriac. Cât costă o cursă București-Washington cu această aeronavă

search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat pentru deplasarea președintelui Nicușor Dan la în Washington DC (Statele Unite ale Americii). Aeronava cu care zboară șeful statului este deținută de Ion Țiriac, potrivit boardingpass.ro.   

Nicușor Dan merge în SUA la reuniunea Consiliului de Pace. FOTO AFP
Nicușor Dan merge în SUA la reuniunea Consiliului de Pace. FOTO AFP

Pentru vizita oficială la Washington DC, președintele României nu va mai zboară cu obișnuitul Spartan al Forțelor Aeriene. În locul aeronavei militare, folosită ani la rând pentru deplasările externe, instituția a închiriat un avion privat, capabil să parcurgă fără escală distanța dintre București și capitala Statelor Unite.

Aeronava închiriată este deținută de Ion Țiriac, omul de afaceri cu una dintre cele mai impresionante flote private din Europa, potrivit sursei citate.

Alegerea nu este întâmplătoare. Spartanul, deși robust și fiabil, nu poate opera un zbor transatlantic direct. Pentru o vizită oficială de nivel înalt, cu un program strict și fără spațiu pentru întârzieri, era nevoie de o aeronavă cu autonomie mare și confort adecvat. Soluția a venit din zona aviației private: un Bombardier Global 6000, un avion de afaceri de top, cunoscut pentru raza sa lungă de acțiune și pentru interiorul configurat pentru misiuni executive.

Deși aparține acestuia, avionul este înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet, un operator cu experiență în zboruri charter premium.

Bombardierul Global 6000 poate transporta până la 14 pasageri și este proiectat pentru zboruri lungi, continue, fără opriri. Exact ceea ce presupune o deplasare directă către Washington. În plus, aeronava oferă un nivel de confort greu de egalat de avioanele militare: spații de lucru, zone de odihnă și o cabină presurizată optim pentru reducerea oboselii pe distanțe mari.

Costul unei astfel de operațiuni nu este neglijabil. BoardingPass estimează că un zbor dus‑întors București – Washington DC cu un Global 6000 se ridică la 170.000 – 200.000 de euro, în funcție de configurație, servicii și taxele aeroportuare. Totuși, astfel de sume nu sunt neobișnuite pentru vizitele oficiale ale șefilor de stat, iar precedentul există: și fostul președinte a folosit aeronave private pentru deplasări similare, unele dintre ele depășind chiar aceste costuri.

La sosire, avionul nu va ateriza pe un aeroport civil, ci pe o bază aeriană militară din apropierea capitalei americane, așa cum se întâmplă de regulă în cazul vizitelor oficiale la nivel înalt.

Decizia Administrației Prezidențiale marchează încă un episod în discuția mai amplă despre necesitatea unei aeronave oficiale dedicate pentru România. Până atunci, însă, statul continuă să apeleze la soluții private atunci când misiunea o cere, iar în acest caz, avionul lui Ion Țiriac s-a dovedit a fi opțiunea potrivită.

Președintele merge în SUA cu o delegație mai restrânsă. Din echipă fac parte oamenii care se ocupă de securitate, de protocol și îl va însoți pe președinte consilierul de stat care se ocupă de politica externă, parteneriate strategice și românii de pretutindeni, Vlad Ionescu, un diplomat de carieră. Din delegație mai fac parte și consilierii prezidențiali Radu Burnete și Marius Lazurca, însă ei sunt deja în Statele Unite să pregătească participarea președintelui, joi, la această primă reuniune a Consiliului de Pace, dar și pentru a pregăti o întâlnire față în față între Nicușor Dan și Donald Trump, pentru că în cursul acestui an va avea loc această reuniune.  

România va participa în calitate de observator la Consiliul pentru Pace

Amintim că președintele Nicușor Dan a explicat marți de ce România va participa în calitate de observator la Consiliul pentru Pace, inițiativă condusă de președintele american Donald Trump. 

Decizia vine după mai multe zile de discuții cu partea americană și în contextul unor dezbateri privind compatibilitatea Cartei organizației cu angajamentele internaționale ale României, în special cele asumate în cadrul Uniunea Europeană.

Nicușor Dan a subliniat că discuția privind aderarea ca membru este separată de participarea la prima reuniune.

În primul rând, Carta și calitatea de membru, și asta e o discuție care va mai dura, pentru că această organizație are o cartă, pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre, și în această cartă sunt prevederi care sunt în contradicție cu angajamente internaționale pe care România și le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizații își propun împreună să dispună sancțiuni, dar România are o obligație față de Uniunea Europeană în ceea ce privește sancțiunile pe care le-ar putea dispune față de o țară sau față de un operator economic și, atunci, evident că, suntem oameni serioși, nu putem semna încălcându-ne o obligație pe care ne-am asumat-o deja. Deci, astea sunt discuții care sunt în curs și care estimez să mai dureze”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat postului Radio România Actualități,

Potrivit șefului statului, tocmai aceste incompatibilități au determinat Bucureștiul să opteze, pentru moment, pentru statutul de observator.

