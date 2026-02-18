search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Cresc tensiunile în Guvern. Grindeanu avertizează că PSD nu poate fi minimizat: „Suntem în curs de evaluare dacă mai rămânem în Coaliție”

Publicat:

Sorin Grindeanu avertizează că PSD ar putea analiza rămânerea în coaliție dacă propunerile sale nu sunt respectate. Liderul social-democrat susține că pachetul de protecție socială pentru pensii mici și persoanele cu dizabilități trebuie adoptat. „Niciodată PSD nu poate fi minimizat și să nu se țină cont de propunerile noastre”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu FOTO: inquam photos
Sorin Grindeanu FOTO: inquam photos

Potrivit liderului PSD, situația economică a României s-a deteriorat în ultimele luni. „Când a venit acest Guvern, inflația era de 5%, acum e la 10%. Puterea de cumpărare a scăzut. PSD vine cu acest pachet care se adresează pensiilor mici, de asemenea trebuie să reglăm lucrurile pentru persoanele cu dizabilități”, a explicat liderul social-democrat, la Digi 24.

Grindeanu a precizat că efortul bugetar pentru protecția persoanelor cu dizabilități ar ajunge la 4,2 miliarde de lei.

 „Cât timp se dorește ca PSD să fie parte a acestei Coaliții, atunci aceste lucruri trebuie să fie reglementate. Vorbim de un PIB de peste 2 miliarde, iar ceea ce cer românii cu venituri mici e să îi ajutăm, îi ajutăm prin acest pachet de solidaritate. Nu înseamnă însă să tăiem investițiile, inclusiv pe cele din transporturi”, a subliniat Grindeanu.

Niciodată PSD nu poate fi minimizat

Grindeanu a amenințat cu ieșirea din Coaliție dacă propunerile PSD nu vor fi acceptate de premierul Ilie Bolojan.

„Noi suntem un partid de stânga, într-o Coaliție de dreapta. În acest moment balanța înclină spre da, dar acum suntem în curs de evaluare dacă mai rămânem în Coaliție. (...) Niciodată PSD nu poate fi minimizat și să nu se țină cont de propunerile noastre. În momentul în care nu se mai ține cont, nu văd de ce am mai face parte din această Coaliție”,  a transmis Grindeanu. 

În interviul la Digi 24, liderul PSD a criticat și ritmul lent al construcției autostrăzilor în 2025. De asemenea, a atras atenția asupra riscurilor în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

 „Peste 250 de kilometri de autostradă ar trebui finalizați anul acesta, însă se constată o încetinire anul trecut a ritmului construcțiilor, iar eu sunt pesimist în privința plăților la CNAIR. Constructorii au putut însă – nu e vina lor. Cât am fost eu la Transporturi s-au făcut 400 de kilometri de autostradă, pentru că a existat încredere între mine, ca ministru, și constructori. Dar anul trecut nu a existat predictibilitate. Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului”, a explicat Grindeanu.

