Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei

Un miliardar care face parte din cercul de apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin și care este considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia, s-a plâns de izolarea aproape completă a țării.

Alexei Mordașov, unul dintre cei mai influenți oligarhi ruși și principalul acționar al gigantului metalurgic Severstal, a declarat că Rusia duce lipsă de parteneri economici. Potrivit acestuia, actualul cerc de state pe care mizează Kremlinul nu este capabil să ofere amploarea necesară pentru creștere, scrie Dialog.

Mordașov a subliniat că principala provocare pentru țară este „spațiul economic insuficient”. El a arătat că dezvoltarea sustenabilă a Rusiei necesită extinderea cooperării și identificarea unor noi parteneri în America de Sud, Orientul Mijlociu și Asia, pentru a crea o piață comună cu adevărat vastă.

Astfel, unul dintre cei mai bogați antreprenori ai țării a recunoscut, în mod implicit, limitele actualei strategii geo-economice a Kremlinului, notează publicația.

Potrivit analiștilor financiari internaționali, averea lui Mordașov este estimată la 28,1 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat miliardar al Rusiei. Declarațiile sale vin pe fondul unei scăderi accentuate a performanțelor companiei sale.

Severstal a înregistrat anul trecut un declin semnificativ al rezultatelor financiare. Veniturile au scăzut cu 14%, EBITDA s-a redus cu 42%, iar profitul net s-a diminuat de aproape cinci ori. În trimestrul al patrulea, compania a raportat o pierdere netă de 17,7 miliarde de ruble. Fluxul de numerar liber a devenit negativ: încasările au fost cu 30,5 miliarde de ruble mai mici decât cheltuielile.

În esență, aceste cifre reflectă problemele sistemice cu care se confruntă industria rusă în condițiile izolării externe și ale accesului limitat la piețele de desfacere și la tehnologii.

După lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, Moscova s-a confruntat cu un val amplu de sancțiuni internaționale. Restricțiile au vizat sectorul financiar, metalurgia, energia, transporturile, precum și exporturile de tehnologie și echipamente.

Ca urmare, companiile ruse au pierdut accesul la piețele-cheie de capital și de desfacere la nivel global, iar o parte semnificativă a legăturilor economice externe a fost întreruptă. Războiul împotriva Ucrainei a dus, practic, la închiderea piețelor tradiționale ale Rusiei.

Dialog.UA a relatat anterior că prăbușirea cotației petrolului Urals sub pragul de 40 de dolari a declanșat un val de falimente în rândul companiilor petroliere rusești.