search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un miliardar care face parte din cercul de apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin și care este considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia, s-a plâns de izolarea aproape completă a țării.

Alexei Mordașov și Vladimir Putin FOTO President of Russia
Alexei Mordașov și Vladimir Putin FOTO President of Russia

Alexei Mordașov, unul dintre cei mai influenți oligarhi ruși și principalul acționar al gigantului metalurgic Severstal, a declarat că Rusia duce lipsă de parteneri economici. Potrivit acestuia, actualul cerc de state pe care mizează Kremlinul nu este capabil să ofere amploarea necesară pentru creștere, scrie Dialog.

Mordașov a subliniat că principala provocare pentru țară este „spațiul economic insuficient”. El a arătat că dezvoltarea sustenabilă a Rusiei necesită extinderea cooperării și identificarea unor noi parteneri în America de Sud, Orientul Mijlociu și Asia, pentru a crea o piață comună cu adevărat vastă.

Astfel, unul dintre cei mai bogați antreprenori ai țării a recunoscut, în mod implicit, limitele actualei strategii geo-economice a Kremlinului, notează publicația.

Potrivit analiștilor financiari internaționali, averea lui Mordașov este estimată la 28,1 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat miliardar al Rusiei. Declarațiile sale vin pe fondul unei scăderi accentuate a performanțelor companiei sale.

Severstal a înregistrat anul trecut un declin semnificativ al rezultatelor financiare. Veniturile au scăzut cu 14%, EBITDA s-a redus cu 42%, iar profitul net s-a diminuat de aproape cinci ori. În trimestrul al patrulea, compania a raportat o pierdere netă de 17,7 miliarde de ruble. Fluxul de numerar liber a devenit negativ: încasările au fost cu 30,5 miliarde de ruble mai mici decât cheltuielile.

În esență, aceste cifre reflectă problemele sistemice cu care se confruntă industria rusă în condițiile izolării externe și ale accesului limitat la piețele de desfacere și la tehnologii.

După lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, Moscova s-a confruntat cu un val amplu de sancțiuni internaționale. Restricțiile au vizat sectorul financiar, metalurgia, energia, transporturile, precum și exporturile de tehnologie și echipamente.

Ca urmare, companiile ruse au pierdut accesul la piețele-cheie de capital și de desfacere la nivel global, iar o parte semnificativă a legăturilor economice externe a fost întreruptă. Războiul împotriva Ucrainei a dus, practic, la închiderea piețelor tradiționale ale Rusiei.

Dialog.UA a relatat anterior că prăbușirea cotației petrolului Urals sub pragul de 40 de dolari a declanșat un val de falimente în rândul companiilor petroliere rusești.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga: “I-am făcut un videoclip şi am cântat ceva frumos”
fanatik.ro
image
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
libertatea.ro
image
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Cod portocaliu de ninsori în București și 12 județe. Autostrăzi și drumuri naționale închise. Trenuri blocate. Curse aeriene anulate
antena3.ro
image
Ce salarii iau cei 200 de directori din STB. Cu 250 de economişti, societatea a ajuns la datorii uriaşe
observatornews.ro
image
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Cine poate primi venitul minim de incluziune în 2026 și ce documente trebuie depuse
playtech.ro
image
A pățit-o la fel ca Baroan! A fost împrumutat până în vară, dar s-a accidentat după 6 minute. E OUT pentru tot restul sezonului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Premierul Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare. Domeniile vizate de reforma ”inevitabilă”
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (2) jpg
”Te-am vrăjit și ești al meu”? Tactica bizară, subliminală cu care Meghan l-ar manipula non-stop pe Harry
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut

OK! Magazine

image
Epstein voia să ”crească o rasă de oameni superiori”, care să-i poarte gena. Intenționa să-și „însămânțeze” ADN-ul

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie