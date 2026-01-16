„Presiune, nu răbdare”. Legislatorii americani îndeamnă administrația Trump să scufunde „flota fantomă” a lui Putin

Un grup bipartizan de legislatori de rang înalt îndeamnă administrația Trump să extindă sancțiunile asupra așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, rețeaua de petroliere care a permis Kremlinului să evite sancțiunile și să finanțeze războiul din Ucraina, relatează Kyiv Post.

Într-o scrisoare trimisă secretarului de stat Marco Rubio și secretarului Trezoreriei Scott Bessent, conducerea Comisiei Helsinki a SUA argumentează că blocarea așa-numitei flote din umbră este esențială pentru sufocarea economiei de război a lui Vladimir Putin.

Solicitarea vine în contextul în care UE a luat recent măsuri pentru a sancționa aproximativ 100 de nave cu legături cu Rusia și entitățile de sprijin.. Liderii Comisiei doresc ca SUA să urmeze exemplul UE, pentru a împiedica Moscova să exploateze lacunele transatlantice în aplicarea sancțiunilor.

Scrisoarea este semnată de copreședinții Roger Wicker (republican de Mississippi) și Joe Wilson (republican de Carolina de Sud), alături de senatorul Sheldon Whitehouse (senator democrat de Rhode Island) și Steve Cohen (senator democrat de Tennessee).

„În timp ce Vladimir Putin continuă războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, vă îndemnăm să impuneți sancțiuni suplimentare «flotei din umbră» a Rusiei”, au scris congresmenii.

Aceștia au lăudat sancțiunile impuse recent de SUA asupra companiilor Rosneft și Lukoil și eforturile administrației de a reduce consumul european de petrol rusesc, argumentând că vizarea flotei ar fi consolida ambele strategii.

„Flota din umbră este o gură de oxigen financiară pentru Putin”, se arată în scrisoare. „Fără ea, capacitatea lui Putin de a-și finanța războiul ar fi pusă sub semnul întrebării.”

Cum funcționează flota din umbră

Legislatorii prezintă imaginea unei rețele extinse, deliberat opace, menite să împiedice aplicarea sancțiunilor.

Pentru a menține fluxul de petrol, Rusia modifică în mod regulat numele petrolierelor, le înregistrează sub alt pavilion, le maschează proprietatea prin intermediul unor companii-fantomă și dezactivează urmărirea locației.

Rezultatul, avertizează ei, este o flotă de nave „vechi, dărăpănate, insuficient asigurate și conduse de un echipaj fără experiență”.

Dincolo de finanțarea războiului, susține comisia, flota prezintă riscuri serioase pentru securitatea maritimă globală, conductele și cablurile submarine critice și mediul înconjurător.

Legislatorii americani leagă, totodată, flota din umbră de un ecosistem mai larg de eludare a sancțiunilor. „Operatorii de petroliere, finanțatorii, înregistrarea pavilionului, țările terțe și companiile-fantomă opace care facilitează flota din umbră a Rusiei sunt complici”, au scris parlamentarii, menționând că multe dintre aceste nave au transportat petrol iranian și venezuelean sancționat.

Pentru liderii comisiei, rețeta este simplă: astuparea lacunelor din legislație exploatate de Putin și alinierea sancțiunilor SUA cu cele impuse de aliații europeni.

„Putin ar trebui să știe că vom pedepsi atacurile sale neobosite asupra Ucrainei – și atacurile sale asupra civililor și infrastructurii civile – cu consecințe reale”, se mai arată în scrisoare.

„Extinderea sancțiunilor actuale privind flota din umbră pentru a le aduce la nivelul celor aplicate de partenerii noștri europeni este următorul pas necesar”, scriu congresmenii din Comisia Helsinki a SUA.

Nicio recompensă la masa negocierilor

„Putin nu ar trebui să obțină prin negocieri ceea ce nu a reușit să obțină pe câmpul de luptă”, a argumentat anterior senatorul Wicker, avertizând că escaladarea recentă a Rusiei – inclusiv ultimele atacuri aeriene masive, cele mai puternice din război– arată că Moscova nu este serioasă în ceea ce privește pacea.

Senatorul a prezentat ceea ce a descris ca un consens emergent al SUA, Ucraina și aliații europeni: Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritoriul pe care îl controlează; SUA ar trebui să joace un rol permanent în garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar asistența acordată Kievului trebuie să continue atât timp cât Rusia continuă bombardamentele.

El a folosit un limbaj neobișnuit de direct la adresa lui Putin, numindu-l „un criminal de război care ar trebui să fie în spatele gratiilor” și, în esență, nedemn de încredere.

„Nu avem niciun motiv să-i zâmbim înapoi lui Vladimir Putin sau să-i acordăm altceva în afară de prudență și dispreț”, a spus Wicker.

Presiune, nu răbdare

Congresul, a menționat el, a luat deja măsuri pentru a consolida apărarea Ucrainei prin Legea de autorizare privind apărarea națională, extinderea Inițiativei de asistență pentru securitate a Ucrainei și schimbul de informații - pași pe care i-a atribuit președintelui Donald Trump,

Totuși, a susținut Wicker, măsurile economice precum sancțiunile asupra flotei din umbră sunt esențiale pentru a transmite un mesaj clar: Rusia nu poate pur și simplu să fie lăsat să pună în așteptare Occidentul.