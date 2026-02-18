search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul"

Război în Ucraina
Forțele ruse de ocupație se confruntă cu perturbări extinse ale comunicațiilor pe câmpul de luptă după ce au pierdut accesul la internetul Starlink, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR), relatează presa ucraineană.

foto profimedia
foto profimedia

Dezactivarea terminalelor Starlink a fost înregistrată de-a lungul întregii linii de contact, iar unitățile ruse au fost silite să se bazeze pe sisteme satelitare interne, pe care militarii le descriu drept nesigure și ineficiente, a transmis HUR.

Comunicații interceptate de serviciile ucrainene de informații militarii surprind frustrarea crescândă a militarilor ruși față de calitatea sistemelor alternative. Într-o convorbire interceptată, un soldat rus critică dur un terminal satelitar intern supranumit „Gazprom”.

„Din câte știu, chestia aia Gazprom e de tot rahatul”, spune militarul.

Potrivit HUR, forțele ruse au încercat să găsească alternative la comunicațiile satelitare occidentale, cu succes limitat. Într-o altă convorbire interceptată, un soldat vorbește sarcastic despre fiabilitatea sistemului.

„Vecinii au un terminal «Gazprom». Funcționează pe acele «Gazpromuri», da, sigur — când se conectează,” afirmă acesta.

Informațiile ucrainene indică faptul că, chiar și atunci când unitățile ruse au acces la terminale satelitare interne, acestea sunt în mare parte inutilizabile în condiții de luptă din cauza conexiunilor instabile și a lățimii de bandă insuficiente. Într-o altă interceptare, un soldat se plânge că sistemul nu face față.

„Da, poate s-a schimbat ceva acum, dar înainte trebuia să mergem la vecini — unitatea 76, cea mare de parașutiști VDV. Aveau și ei un terminal «Gazprom», și pur și simplu nu făcea față fluxului video”, spune acesta.

Potrivit HUR, terminalele rusești „Gazprom” operează via constelației de sateliți Yamal, care formată din cinci sateliți geostaționari. Serviciile ucrainene notează că aceștia sunt insuficienți pentru a asigura o acoperire stabilă de-a lungul întregului front, mai ales în condițiile în care cea mai mare parte a capacității sistemului este alocată utilizatorilor de pe teritoriul Rusiei.

Compania care operează sistemul Yamal se află sub sancțiuni internaționale din 23 februarie 2024.

Potrivit HUR, pierderea accesului la Starlink a provocat deja perturbări serioase pentru forțele ruse, afectând coordonarea unităților, logistica și utilizarea sistemelor fără pilot.

Pe 4 februarie, SpaceX ar fi dezactivat terminalele Starlink obținute de pe piața neagră ce operau în Rusia și teritoriile ucrainene ocupate, după o solicitare în acest sens din partea Kievului. Forțele ucrainene, care utilizează terminale Starlink înregistrate nu au fost afectate și continuă să folosească sistemul pentru transmiterea rapidă a informațiilor și coordonarea țintelor.

Pentru unitățile ruse, însă, sute de terminale ar fi încetat să funcționeze, afectând semnificativ comunicațiile și operațiunile cu drone.

Dezorganizare în rândul trupelor ruse, în timp ce Ucraina recâștigă teren în două regiuni

Întreruperea bruscă a accesului trupelor ruse la  Starlink a scos la iveală o vulnerabilitate critică în sistemul de comunicații de pe linia frontului al Moscovei, permițând trupelor ucrainene să lanseze o serie de contraatacuri reușite în mai multe sectoare, potrivit analiștilor militari și relatărilor de pe câmpul de luptă, citate de Euromaidan Press.

Între 11 și 15 februarie, forțele ucrainene ar fi eliberat 201 kilometri pătrați de teritoriu în estul și sudul Ucrainei. Deși sursele oficiale ucrainene nu au comentat public operațiunile, corespondenți militari ruși au semnalat o creștere bruscă a activității ucrainene, coincizând cu blocarea terminalelor Starlink neautorizate.

Pentru o perioadă îndelungată, aproape întreaga coordonare de pe linia frontului a forțelor ruse de ocupație s-a bazat pe aceste terminale satelitare, a declarat analistul militar Oleksandr Kovalenko. 

„Întreruperea a provocat un haos real în rândul forțelor ruse și le-a dezorganizat temporar”, a spus Kovalenko. „Evidențiază atât dependența lor tehnologică, cât și lipsa unei alternative comparabile.”

Coloana vertebrală a operațiunilor de pe câmpul de luptă

Până la sfârșitul anului 2025, Starlink devenise esențial pentru gestionarea operațiunilor rusești pe front, susțin analiștii. Pe lângă facilitarea comunicațiilor între unități, sistemul ar fi permis controlul în timp real al dronelor tactice de atac, inclusiv sistemele Molniya-2 și Shahed-136, precum și a momelilor. 

„Starlink nu era doar coloana vertebrală a comunicațiilor militare ale forțelor ruse, ci a permis și desfășurarea de atacuri sistematice în adâncimea teritoriului ucrainean”, a subliniat Kovalenko.

Întreruperea bruscă a acestor terminale pare să fi afectat structurile de comandă și control, în special în sectoarele cu intensitate ridicată a luptelor. Forțele ucrainene au profitat de această confuzie temporară.

Progrese pe mai multe fronturi

Potrivit relatărilor de pe câmpul de luptă, trupele ucrainene au împins forțele ruse din Novoaleksandrivka, Verbove și Vyshneve, în regiunea Dnipropetrovsk. În alte zone, unitățile ruse ar fi fost forțate să se retragă din Ternuvate și Kosivtseve către malul stâng al râului Haiçur.

Forțele ruse ar fi încercat să înlocuiască Starlink cu alte sisteme de comunicații. Cu toate acestea, experții susțin că tehnologiile satelitare și radio existente ale Rusiei nu oferă același nivel de fiabilitate și coordonare în timp real a dronelor.

„Dintr-un motiv simplu- Rusia nu are un echivalent pentru Starlink”, a declarat Kovalenko. „Sistemele de generație mai veche sunt semnificativ inferioare și nu îl pot înlocui complet.”

Implicații strategice

Evoluția evidențiază măsura în care războiul modern depinde de comunicații satelitare reziliente. Pentru Ucraina, întreruperea a oferit o fereastră rară de oportunitate înaintea unei ofensive ruse anticipate în primăvară-vară. Pentru Rusia, a scos la iveală o slăbiciune structurală în infrastructura sa de comandă și control.

Rusia

