Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Zelenski: Rachetele Patriot ar fi putut fi produse în România și Polonia. SUA nu au mai acordat licențele

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite au promis Ucrainei licențe pentru producerea în Europa a rachetelor de apărare antiaeriană pentru sistemele Patriot, însă acestea nu au mai fost acordate.

Volodimir Zelenki lângî un sistem Patriot/FOTO:X
Volodimir Zelenki lângî un sistem Patriot/FOTO:X

În mesajul său video de seară, liderul de la Kiev a spus că Ucraina a propus inclusiv variante de producție comună, atât pe teritoriul său, cât și în parteneriat cu aliați NATO din regiune, în special cu România și Polonia.

„Au existat promisiuni privind licențele, dar în cele din urmă America nu a mers în această direcție”, a afirmat Zelenski.

Kievul cere accelerarea livrărilor de rachete

Președintele ucrainean a cerut diplomaților și Ministerului Apărării să intensifice eforturile pentru a asigura livrările de rachete pentru apărarea aeriană. El a precizat că în următoarele săptămâni sunt programate mai multe negocieri și întâlniri cu partenerii internaționali.

Zelenski a subliniat că Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate de producție pentru toate tipurile de rachete necesare apărării, inclusiv pentru sistemele MIM-104 Patriot. Potrivit acestuia, există deja pași concreți pentru extinderea capacităților industriale, însă ritmul este insuficient.

El a amintit că Ucraina a discutat încă de acum câțiva ani cu Washingtonul despre necesitatea construirii unor facilități de producție în Europa, care ar fi putut consolida securitatea întregului continent.

Componente occidentale în armele rusești

În același discurs, Zelenski a afirmat că rachetele și dronele folosite de Rusia conțin mii de componente produse în afara Federației Ruse. Potrivit acestuia, în dronele de tip „Shahed” au fost identificate piese provenite nu doar din China, ci și din Europa, Statele Unite și Japonia.

Ucraina, tot mai integrată în industria de apărare europeană

În paralel, Kievul își consolidează legăturile cu industria de apărare din Europa. Compania suedeză Saab AB și conglomeratul ucrainean Ukroboronprom au semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul aviației și supravegherii aeriene.

Acordul a fost semnat în marja Munich Security Conference, un forum internațional dedicat problemelor de securitate globală.

Saab este cunoscută pentru avionul multirol JAS 39 Gripen, precum și pentru sistemele sale radar și tehnologii de apărare. Parteneriatul presupune schimb de expertiză, dezvoltare comună de proiecte și posibila deschidere a unor linii de producție.

Producția de drone, sector strategic

Un punct central al cooperării îl reprezintă sistemele fără pilot. Ucraina anunță că are aproximativ 450 de producători de drone și intenționează să deschidă zece centre de export în 2026, inclusiv în state din Europa de Nord, în țările baltice, în Germania și în Regatul Unit.

De asemenea, este planificată lansarea unei linii complete de producție pentru drone ucrainene în Germania, pe lângă capacitățile deja existente în țările baltice, în Polonia și în Marea Britanie.

Potrivit autorităților de la Kiev, aceste inițiative ar contribui la reducerea dependenței Europei de furnizori externi din afara UE și NATO și ar accelera adaptarea tehnologiilor la realitățile războiului modern.

Consolidarea flancului estic

Pentru Europa, integrarea Ucrainei în sistemul industrial de apărare înseamnă întărirea flancului estic al NATO și sporirea capacității generale de descurajare.

Autoritățile ucrainene prezintă aceste demersuri drept o transformare strategică: de la beneficiar de ajutor militar la partener activ în arhitectura de securitate europeană.

Mesajul transmis de la Kiev este clar: cooperarea nu este doar un gest de solidaritate, ci și un calcul pragmatic pentru statele europene aflate în proximitatea Rusiei. Într-un context de amenințări persistente, capacitatea de producție, interoperabilitatea și experiența de luptă devin argumente decisive în redefinirea securității continentului.

Europa

