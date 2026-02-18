Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei

Metforminul, unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru tratarea diabetului de tip 2, ar putea fi legat de o șansă mai mare de a atinge vârsta de 90 de ani în rândul femeilor în vârstă, potrivit unui studiu publicat în 2025.

Cercetătorii sugerează că efectele sale anti-îmbătrânire ar putea juca un rol important în acest sens, potrivit ScienceAlert.

Studiul, realizat de oameni de știință din SUA și Germania și publicat în Journal of Gerontology: Medical Sciences a analizat date dintr-o cercetare amplă asupra femeilor aflate în postmenopauză.

Au fost selectate 438 de participante, iar jumătate dintre ele au fost tratate cu metformin, iar cealaltă jumătate, cu sulfoniluree, un alt tip de medicament antidiabetic.

Rezultatele au arătat că femeile care au început tratamentul cu metformin au avut un risc cu 30% mai mic de a muri înainte de vârsta de 90 de ani, comparativ cu cele care au folosit sulfoniluree.

„S-a demonstrat că Metformina țintește mai multe căi de îmbătrânire și a fost considerat un posibil medicament care poate prelungi longevitatea umană”, au scris autorii în articolul publicat.

Concluziile studiului sunt încurajatoare:

„Am constatat că inițierea tratamentului cu metformin a crescut longevitatea excepțională comparativ cu sulfonilureele.”

Un medicament vechi, cu potențial geroprotector

Folosit de zeci de ani, Metforminul este considerat un geroterapeutic - un medicament care poate încetini procesele biologice ale îmbătrânirii. Studii anterioare au indicat că poate reduce deteriorarea ADN-ului, poate influența pozitiv expresia genelor asociate longevității și poate încetini degradarea funcțiilor cerebrale.

Nu există dovezi ferme că prelungește efectiv durata de viață la oameni, motiv pentru care cercetările continuă.

Limitări ale studiului

Autorii precizează că studiul nu poate demonstra o relație de cauzalitate, deoarece nu a fost un experiment controlat randomizat. Participantele nu au fost repartizate aleatoriu la tratamente, ci au urmat ceea ce le-au recomandat medicii. În plus, nu a existat un grup placebo, iar numărul total de participante a fost relativ redus.

Cercetarea are însă un avantaj major: perioada de urmărire a fost foarte lungă, în medie între 14 și 15 ani, cu mult peste ceea ce ar permite un studiu clinic obișnuit.

„Un avantaj cheie al analizei noastre a fost perioada extinsă de urmărire, de la vârsta mijlocie până la 90 de ani și peste, ceea ce nu este fezabil în studiile clinice tradiționale”, notează cercetătorii.

Ce urmează

Autorii sugerează că studii clinice controlate ar putea clarifica dacă metforminul are într-adevăr efecte directe asupra longevității.

În contextul îmbătrânirii accelerate a populației globale, interesul pentru medicamente care pot încetini procesul biologic al îmbătrânirii este în creștere.

„Ipoteza geroscience susține că îmbătrânirea biologică este maleabilă și că încetinirea ei poate întârzia sau preveni apariția bolilor asociate vârstei”, explică cercetătorii.

Potrivit acestora, un obiectiv central este identificarea unor intervenții terapeutice care să încetinească îmbătrânirea biologică.