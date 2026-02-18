search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei

0
0
Publicat:

Metforminul, unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru tratarea diabetului de tip 2, ar putea fi legat de o șansă mai mare de a atinge vârsta de 90 de ani în rândul femeilor în vârstă, potrivit unui studiu publicat în 2025.

Inițierea tratamentului cu metformin crește longevitatea la femei, arată studiul FOTO Shutterstock
Inițierea tratamentului cu metformin crește longevitatea la femei, arată studiul FOTO Shutterstock

Cercetătorii sugerează că efectele sale anti-îmbătrânire ar putea juca un rol important în acest sens, potrivit ScienceAlert.

Studiul, realizat de oameni de știință din SUA și Germania și publicat în Journal of Gerontology: Medical Sciences a analizat date dintr-o cercetare amplă asupra femeilor aflate în postmenopauză.

Au fost selectate 438 de participante, iar jumătate dintre ele au fost tratate cu metformin, iar cealaltă jumătate, cu sulfoniluree, un alt tip de medicament antidiabetic.

Rezultatele au arătat că femeile care au început tratamentul cu metformin au avut un risc cu 30% mai mic de a muri înainte de vârsta de 90 de ani, comparativ cu cele care au folosit sulfoniluree.

„S-a demonstrat că Metformina țintește mai multe căi de îmbătrânire și a fost considerat un posibil medicament care poate prelungi longevitatea umană”, au scris autorii în articolul publicat.

Concluziile studiului sunt încurajatoare:

„Am constatat că inițierea tratamentului cu metformin a crescut longevitatea excepțională comparativ cu sulfonilureele.”

Un medicament vechi, cu potențial geroprotector

Folosit de zeci de ani, Metforminul este considerat un geroterapeutic - un medicament care poate încetini procesele biologice ale îmbătrânirii. Studii anterioare au indicat că poate reduce deteriorarea ADN-ului, poate influența pozitiv expresia genelor asociate longevității și poate încetini degradarea funcțiilor cerebrale.

Nu există dovezi ferme că prelungește efectiv durata de viață la oameni, motiv pentru care cercetările continuă.

Limitări ale studiului

Autorii precizează că studiul nu poate demonstra o relație de cauzalitate, deoarece nu a fost un experiment controlat randomizat. Participantele nu au fost repartizate aleatoriu la tratamente, ci au urmat ceea ce le-au recomandat medicii. În plus, nu a existat un grup placebo, iar numărul total de participante a fost relativ redus.

Cercetarea are însă un avantaj major: perioada de urmărire a fost foarte lungă, în medie între 14 și 15 ani, cu mult peste ceea ce ar permite un studiu clinic obișnuit.

„Un avantaj cheie al analizei noastre a fost perioada extinsă de urmărire, de la vârsta mijlocie până la 90 de ani și peste, ceea ce nu este fezabil în studiile clinice tradiționale”, notează cercetătorii.

Ce urmează

Autorii sugerează că studii clinice controlate ar putea clarifica dacă metforminul are într-adevăr efecte directe asupra longevității.

În contextul îmbătrânirii accelerate a populației globale, interesul pentru medicamente care pot încetini procesul biologic al îmbătrânirii este în creștere.

„Ipoteza geroscience susține că îmbătrânirea biologică este maleabilă și că încetinirea ei poate întârzia sau preveni apariția bolilor asociate vârstei”, explică cercetătorii.

Potrivit acestora, un obiectiv central este identificarea unor intervenții terapeutice care să încetinească îmbătrânirea biologică.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”
gandul.ro
image
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
mediafax.ro
image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și multiple beneficii
fanatik.ro
image
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
digisport.ro
image
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucrainei post război
stiripesurse.ro
image
Cum arată Capitala sub jumătate de metru de zăpadă. Nu a mai nins așa mult în București de 18 ani: Copiii se joacă, adulții se plâng
antena3.ro
image
Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
observatornews.ro
image
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce amendă riști dacă arunci zăpada pe carosabil. Sancțiuni și pentru cei care nu curăță trotuarul din fața blocului
playtech.ro
image
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Premierul Bolojan anunţă concedieri masive!
romaniatv.net
image
Amenzile pot ajunge acum la 10.000 de lei. Guvernul a dublat limita maximă pentru zeci de sancțiuni
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Scene dramatice cu actorul Shia LaBeouf, arestat în New Orleans. Starul de la Hollywood se zbate dezbrăcat în stradă, în timp ce mai mulți indivizi îl bat și înjură
actualitate.net
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie