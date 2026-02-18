Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști: „Vârsta de pensionare 48-52 de ani nu mai poate fi suportată”

Creșterea vârstei de pensionare nu se va opri la magistrați. Premierul Ilie Bolojan a declarat că Executivul intenționează să modifice și regimul pensiilor din apărare, ordine publică și siguranță națională.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara că pensiile speciale pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne, din structurile de Apărare și din sistemul de Siguranță Națională vor fi reglementate în luna martie, după ce Curtea Constituțională a stabilit că Legea pensiilor magistraților este constituțională.

Șeful Executivului a explicat că sistemele în care se permite pensionarea la vârste de 50-52 52 de ani, trebuie corectate.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile nu doar din punct de vedere al inechităților, care sunt evidente pentru toți cetățenii și care au generat o stare de nemulțumire justificată și o scădere a încrederii în statul român și în guvernări, ci și din punct de vedere al sustenabilității sistemului nostru de pensii și din punct de vedere al unei economii sănătoase”, a spus Ilie Bolojan, la Digi 24.

Modificarea legilor, din luna martie

Potrivit acestuia, Guvernul intenționează ca în luna martie, conform proiectului de OUG pe administrație, să vină cu proiecte de legi care să reglementeze pensiile speciale pentru angajații MAI, pentru personalul din domeniul apărării și pentru cei din zona de ordine publică și siguranță națională.

„Dacă nu creștem pentru aceste categorii vârsta de pensionare, în următorii ani nu vom mai avea cu cine să-i înlocuim când ies la pensie. Pentru că generațiile noastre de 350.000 - 400.000 de oameni nu pot fi înlocuite de generațiile care vin de 150.000, 200.000, 250.000 de oameni. (...) Ne propunem ca în luna martie, așa cum e prevăzut și în proiectul de OUG pe administrație, să venim cu proiecte de legi în acest sens”, a spus premierul.

Bolojan susține că vor fi și excepții

Premierul a subliniat că există diferențe între categoriile de angajați. În cazul celor care desfășoară activități cu solicitări fizice deosebite, precum parașutiștii sau jandarmii din linia întâi, pensionarea va fi mai devreme. În schimb, pentru angajații care lucrează în birouri există posibilitatea de a rămâne activi până la 65 de ani.

„Este vorba de angajații care țin de Ministerul de Interne, zona de Apărare, zona de ordine publică și siguranță națională. Dar și aici trebuie făcute câteva precizări. Există în aceste zone situații în care solicitările fizice, efortul țin de niște condiții dificile de muncă. Ne gândim la zone de parașutiști, de exemplu, sau de jandarmi care sunt în linia întâi, care în continuare trebuie să beneficieze de drepturi care să însemne ani de muncă echivalenți, mai mari decât anii normali, deci o pensionare mai rapidă. Și există situații în care se poate lucra fără niciun fel de probleme până la 65 de ani, în condițiile în care stai în pază, într-un post sau lucrezi într-o zonă de birouri, de exemplu, din oricare minister”, a precizat șeful Executivului.

Premierul a precizat că vârsta de pensionare între 48 și 52 de ani nu mai poate fi susținută, iar pensia egală cu ultimul salariu nu mai este sustenabilă.

„Vârsta de pensionare 48, 52 de ani nu mai poate fi suportată. Pensia cât ultimul salariu nu mai poate fi suportată. E nevoie de o perioadă tranzitorie pentru ca cei care au vârsta de pensionare să beneficieze de aceleași condiții, pentru a nu avea loc un exod. La fel ca în sistemul de justiție, unde a fost asigurată perioada de tranziție, mi se pare normal și de bun simț ca și în aceste sisteme pentru a nu avea decuplări să poată beneficia de condițiile din legea actuală cei care îndeplinesc condițiile de pensionare”, a spus Bolojan.

Guvernul urmează să schimbe, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență privind reforma administrației, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Potrivit documentului pus în transparență decizională, vârsta standard de pensionare pentru militari va crește etapizat și progresiv, urmând să ajungă la 65 de ani în anul 2034. Majorarea se va face treptat, în fiecare an.

Modificările vor fi propuse de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne. „În scopul aplicării prevederilor alin. (1), în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii etapizate și progresive a vârstei standard de pensionare, cu aplicarea unor măsuri tranzitorii și fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale pentru obținerea unei pensii de serviciu la data adoptării actului normativ”, se arată în document.

Proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma administrației a fost publicat miercuri de Ministerul Dezvoltării, în transparență decizională, în forma agreată de Coaliție.

Documentul include și alte măsuri, precum majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile construite fără autorizație, pentru o perioadă de cinci ani, precum și publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe. Pentru reducerea cheltuielilor publice, proiectul prevede limitarea salariilor în instituțiile subordonate ministerului, reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi la nivelul unităților administrativ-teritoriale și eliminarea a 6.102 posturi de consilieri personali.