Statul a închis ferma cu vaci Black Angus a lui Gigi Nețoiu de la Cetate. Afacerea funcționa în afara legii

Fostul conducător de club de la Dinamo, Craiova, Rocar și Voluntari, omul de afaceri Gigi Nețoiu (66 de ani) reclamase că îi mor pe capete animalele pe care le are la ferma de la Cetate, printre care vaci valoroase din rasa Black Angus.

„Comandantul” cerea să fie despăgubit, după ce proprietatea sa, evaluată la 6 milioane de euro, a fost complet inundată.

Ferma de vaci Angus din Dolj ar fără rămas fără curent, după ce mai mult de jumătate din suprafața acesteia a fost acoperită de apă.

Administrația Națională „Apele Române” a venit astăzi cu clarificări privind afirmațiile referitoare la o fermă zootehnică din UAT Cetate, județul Dolj.

Instituția a trasmis că „ferma funcționa fără acte de reglementare emise de Administrația Națională „Apele Române” și era amplasată în zona inundabilă a fluviului Dunărea, zonă cunoscută ca având risc major de inundații”. Prin urmare, activitatea a fost suspendată și aplicat o amendă în valoare de 120.000 de lei.

„În urma articolului apărut în presa centrală referitor la presupusa inundare a unei ferme de bovine din județul Dolj, Administrația Națională „Apele Române” formulează următorul drept la replică, pentru corecta informare a opiniei publice.

Precizăm că instituția noastră a comunicat public anterior, în data de 13 februarie 2026, pe paginile oficiale de Facebook „Apele Române” și „Apele Române Jiu”, rezultatele controalelor desfășurate în perioada 9–13 februarie 2026 de inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu împreună cu Inspecția Națională a Apelor.

Unul dintre cazurile principale verificate a vizat un agent economic care exploata o fermă de bovine Black Angus, cu peste 640 de capete, amplasată pe raza UAT Cetate. În urma verificărilor s-a constatat că ferma funcționa fără acte de reglementare emise de Administrația Națională „Apele Române” și era amplasată în zona inundabilă a fluviului Dunărea, zonă cunoscută ca având risc major de inundații.

Ca urmare a controlului:

⦁ activitatea fermei a fost suspendată;

⦁ a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 120.000 lei;

⦁ s-a dispus obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

Afirmațiile potrivit cărora ferma ar fi fost inundată ca urmare a unor acțiuni ale Administrației Bazinale de Apă Jiu nu corespund realității. Pe râul Drincea nu există baraje a căror operare să poată produce o astfel de situație.

Conform datelor hidrologice oficiale, la stația hidrometrică Cujmir – ultima stație de monitorizare înainte de vărsarea râului Drincea în fluviul Dunărea – în data de 28.01.2026 a fost depășită doar cota de atenție (CA +90 cm), fără depășirea cotei de inundație în perioada menționată.

De asemenea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj a executat în anul 2022 lucrări de decolmatare și reprofilare a albiei râului Drincea pe o lungime de aproximativ 1 km, la vărsarea în fluviul Dunărea, în parteneriat cu UAT Cetate, tocmai pentru reducerea riscului de inundații.

În concluzie, activitatea s-a desfășurat în afara cadrului legal, iar amplasarea fermei într-o zonă inundabilă aparține exclusiv responsabilității operatorului economic, neexistând o legătură cauzală între situația invocată și acțiunile Administrației Naționale „Apele Române”.

Nețoiu și-a inaugurat cu fast investiția având invitați mulți oameni politici și din lumea fotbalului. Afaceristul le-a făcut cinste cu must, gogoși și scovergi.

Fost candidat la Primăria Capitalei, Nețoiu și-a deschis Angus Danubius alături de nume recum Victor Pițurcă, Dumitru Dragomir, Rodion Cămătaru, precum și pe Nicolae Badea, fostul său partener de acționariat de la FC Dinamo.