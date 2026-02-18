search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cod roșu de ninsoare în București și Ilfov. Copaci doborâţi, maşini avariate, autostrăzi închise și curse aeriene anulate din cauza viscolului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pompierii au avut, până miercuri dimineaţa, peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol şi elemente de construcţii care s-au desprins. În urma acestor incidente, au fost avariate 40 de autoturisme.

Cod roșu în București FOTO: Facebook/Victor Silaghi
Cod roșu în București FOTO: Facebook/Victor Silaghi

UPDATE Trafic feroviar perturbat

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, începând cu ora 02:11, pe razaSucursalei Regionale de Căi Ferate București, Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești.

Începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulație. În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila.

FOTO: CFR Infrastructură
FOTO: CFR Infrastructură

De la ora 04:00, pentru asigurarea condițiilor de intervenție în siguranță, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud.

Echipele CFR S.A. intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, în vederea reluării circulației în condiții normale de siguranță.

UPDATE: Scolile închise în județul Vrancea

”Având în vedere condițiile meteorologice severe generate de ninsorile abundente, viscolul puternic și avertizarea meteorologică Cod portocaliu aflată în vigoare pentru județul Vrancea, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență vor fi dispuse următoarele măsuri operative pentru protejarea populației și prevenirea situațiilor de risc: Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea, pentru data de 18 februarie, activitățile didactice urmând a se desfășura în sistem online, conform deciziilor unităților de învățământ și inspectoratului școlar: închiderea temporară a circulației rutiere pe DN 23B, pe sectorul Măicănești – Ciorăști, din cauza viscolului puternic și a depunerilor de zăpadă care reduc vizibilitatea și siguranța traficului.

De asemenea, traficul este închis pe drumuri naţionale din judeţele Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat-Băile; DN 2B Buzău-Vizireni, Brăila: DN 22, limită cu jud. Buzău-Gradiştea; DN 2B, între loc. Surdila Greci- limita cu jud. Buzău, Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru şi Domneşti, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil.

Pe alte drumuri naţionale, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în judeţele Buzău: DN 2C Costeşti-Padina, Ialomiţa: DN 2C Slobozia-limita cu jud. Buzău.

Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în judeţele Buzău: DN 2, între loc. Spătaru-Căldăruşanca, Ialomiţa: DN 2 Urziceni-limita Ilfov; DN 1D Urziceni-limita Prahova; Ilfov: DN 2 Afumaţi-limita cu jud. Ialomiţa.

O decizie similară, de închiderea a școlilor a fost luată în judeţul Galaţi, inclusiv pentru şcolile din municipiul Galaţi.

În judeţul Giurgiu, o astfel de decizie a fost anunţată încă de marţi.

UPDATE Autostrăzi închise

Centrul INFOTRAFIC anunță că din cauza condițiilor meteorologice severe au fost impuse restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe A2, A3 și A7.

„Pe Autostrada A3 București – Ploiești, se circulă în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3”, informează autoritățile. 

Într-o nouă informare, autoritățile anunță că traficul pe A7 a fost restricționat în totalitate. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile”. 

Autostrada A7 a fost închisă
Autostrada A7 a fost închisă

  În zonă se acţionează pentru deblocarea drumului. În acest context, a fost stabilită măsura restricţionării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7, se arată într-un comunicat de presă.

Citește și: Codul de viscol în București și în alte 12 județe a intrat în vigoare: e așteptată zăpadă de jumătate de metru

UPDATE: Cod roșu în București și Ilfov

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață avertizări Cod Roșu de fenomene meteorologice periculoase pentru municipiul București și județul Ilfov. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate în contextul Codului Roșu de ninsoare. Acesta a lansat un apel cetățenilor capitalei, sugerându-le să își lase autoturismele acasă.

„Utilajele au fost în teren și cei de la ISU verifică absolut tot orașul. Sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, cum ne-am așteptat să fie, dar ninge destul de tare”, a anunțat Nistor, miercuri, la Digi24. 

În același timp, Andrei Nistor a atras atenția asupra faptului că planurile de deszăpezire ar trebui reevaluate, deoarece multe dintre ele au fost concepute în urmă cu 10–15 ani și nu mai corespund realităților actuale.

„Toate aceste planuri de deszăpezire ar trebui reverificate ulterior, pentru că ele sunt gândite acum 10-15 ani și nu mai sunt de actualitate, dar toate forțele, toate instituțiile sunt mobilizate și își fac treaba”, a spus prefectul. 

În contextul Codului roșu de ninsoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov transmite populației o serie de măsuri preventive pentru reducerea riscurilor generate de fenomenele meteo. 

„Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate. Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc.). Urmăriți la posturile radio/TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ISU B-IF. 

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, până miercuri, la ora 6.00, în Bucureşti au fost înregistrate 91 de intervenţii, dintre care 84 pentru îndepărtarea unor copaci şi şapte pentru elemente de construcţie desprinse. În urma acestor incidente, au fost avariate 32 de autoturisme, scrie News.

Deszăpezire în Sectorul 2
Deszăpezire în Sectorul 2

În Ilfov, au fost 10 intervenţii, din care 9 pentru îndepărtarea unor copaci şi una pentru un element de construcţie desprins. Au fost avariate 8 autoturisme.

”Nu au fost înregistrate situaţii deosebite şi nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată de personalul aflat în grupa operativă a ISUBIF şi prin intermediul dispeceratului integrat”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Citește și: Haos în 14 județe. Viscolul a paralizat traficul și a doborât zeci de copaci și câțiva stâlpi. Mii de consumatori fără curent electric, curse aeriene întârziate și porturi închise

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au informat că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare.

Astfel, se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor.

Din cauza condiţiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia – Bucureşti – Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău – Bucureşti şi Tarom 810 Suceava – Bucureşti.

Totodată, ninsoarea abundentă a deviat patru aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – Bucureşti a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – Bucureşti a aterizat la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv – Bucureşti a aterizat la Cluj, DanAir 508 Dublin - Bucuresti va ateriza la Craiova.

”Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri”, au arătat reprezentanţii CNAB.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Câți bani ar face țara noastră din rezervele de gaze din Marea Neagră după modelul Norvegiei. Cum ar funcționa Fondul Suveran din Energie al României
fanatik.ro
image
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
libertatea.ro
image
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Cod roșu de ninsori în București și județul Ilfov. Autostrăzi și drumuri naționale închise. Trenuri blocate. Curse aeriene anulate
antena3.ro
image
Ce salarii iau cei 200 de directori din STB. Cu 250 de economişti, societatea a ajuns la datorii uriaşe
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce este norma de hrană pentru bugetari, cine o primește și în ce țări europene mai există această componentă la salariu
playtech.ro
image
„Ești un rasist nenorocit!”. Kylian Mbappe nu a avut milă de agresorul lui Vinicius: „Nu mai are ce căuta în Champions League!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Premierul Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare. Domeniile vizate de reforma ”inevitabilă”
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie