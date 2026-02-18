Pompierii au avut, până miercuri dimineaţa, peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol şi elemente de construcţii care s-au desprins. În urma acestor incidente, au fost avariate 40 de autoturisme.

UPDATE Trafic feroviar perturbat

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, începând cu ora 02:11, pe razaSucursalei Regionale de Căi Ferate București, Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești.

Începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulație. În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila.

De la ora 04:00, pentru asigurarea condițiilor de intervenție în siguranță, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud.

Echipele CFR S.A. intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, în vederea reluării circulației în condiții normale de siguranță.

UPDATE: Scolile închise în județul Vrancea

”Având în vedere condițiile meteorologice severe generate de ninsorile abundente, viscolul puternic și avertizarea meteorologică Cod portocaliu aflată în vigoare pentru județul Vrancea, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență vor fi dispuse următoarele măsuri operative pentru protejarea populației și prevenirea situațiilor de risc: Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea, pentru data de 18 februarie, activitățile didactice urmând a se desfășura în sistem online, conform deciziilor unităților de învățământ și inspectoratului școlar: închiderea temporară a circulației rutiere pe DN 23B, pe sectorul Măicănești – Ciorăști, din cauza viscolului puternic și a depunerilor de zăpadă care reduc vizibilitatea și siguranța traficului.

De asemenea, traficul este închis pe drumuri naţionale din judeţele Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat-Băile; DN 2B Buzău-Vizireni, Brăila: DN 22, limită cu jud. Buzău-Gradiştea; DN 2B, între loc. Surdila Greci- limita cu jud. Buzău, Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru şi Domneşti, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil.

Pe alte drumuri naţionale, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în judeţele Buzău: DN 2C Costeşti-Padina, Ialomiţa: DN 2C Slobozia-limita cu jud. Buzău.

Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în judeţele Buzău: DN 2, între loc. Spătaru-Căldăruşanca, Ialomiţa: DN 2 Urziceni-limita Ilfov; DN 1D Urziceni-limita Prahova; Ilfov: DN 2 Afumaţi-limita cu jud. Ialomiţa.

O decizie similară, de închiderea a școlilor a fost luată în judeţul Galaţi, inclusiv pentru şcolile din municipiul Galaţi.

În judeţul Giurgiu, o astfel de decizie a fost anunţată încă de marţi.

UPDATE Autostrăzi închise

Centrul INFOTRAFIC anunță că din cauza condițiilor meteorologice severe au fost impuse restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe A2, A3 și A7.

„Pe Autostrada A3 București – Ploiești, se circulă în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3”, informează autoritățile.

Într-o nouă informare, autoritățile anunță că traficul pe A7 a fost restricționat în totalitate. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile”.

În zonă se acţionează pentru deblocarea drumului. În acest context, a fost stabilită măsura restricţionării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7, se arată într-un comunicat de presă.

UPDATE: Cod roșu în București și Ilfov

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață avertizări Cod Roșu de fenomene meteorologice periculoase pentru municipiul București și județul Ilfov. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate în contextul Codului Roșu de ninsoare. Acesta a lansat un apel cetățenilor capitalei, sugerându-le să își lase autoturismele acasă.

„Utilajele au fost în teren și cei de la ISU verifică absolut tot orașul. Sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, cum ne-am așteptat să fie, dar ninge destul de tare”, a anunțat Nistor, miercuri, la Digi24.

În același timp, Andrei Nistor a atras atenția asupra faptului că planurile de deszăpezire ar trebui reevaluate, deoarece multe dintre ele au fost concepute în urmă cu 10–15 ani și nu mai corespund realităților actuale.

„Toate aceste planuri de deszăpezire ar trebui reverificate ulterior, pentru că ele sunt gândite acum 10-15 ani și nu mai sunt de actualitate, dar toate forțele, toate instituțiile sunt mobilizate și își fac treaba”, a spus prefectul.

În contextul Codului roșu de ninsoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov transmite populației o serie de măsuri preventive pentru reducerea riscurilor generate de fenomenele meteo.

„Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate. Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc.). Urmăriți la posturile radio/TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ISU B-IF.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, până miercuri, la ora 6.00, în Bucureşti au fost înregistrate 91 de intervenţii, dintre care 84 pentru îndepărtarea unor copaci şi şapte pentru elemente de construcţie desprinse. În urma acestor incidente, au fost avariate 32 de autoturisme, scrie News.

În Ilfov, au fost 10 intervenţii, din care 9 pentru îndepărtarea unor copaci şi una pentru un element de construcţie desprins. Au fost avariate 8 autoturisme.

”Nu au fost înregistrate situaţii deosebite şi nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată de personalul aflat în grupa operativă a ISUBIF şi prin intermediul dispeceratului integrat”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au informat că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare.

Astfel, se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor.

Din cauza condiţiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia – Bucureşti – Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău – Bucureşti şi Tarom 810 Suceava – Bucureşti.

Totodată, ninsoarea abundentă a deviat patru aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – Bucureşti a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – Bucureşti a aterizat la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv – Bucureşti a aterizat la Cluj, DanAir 508 Dublin - Bucuresti va ateriza la Craiova.

”Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri”, au arătat reprezentanţii CNAB.