Flota fantomă a Rusiei în vizorul Washingtonului: SUA amenință cu sancțiuni dacă planul de pace e respins

Statele Unite analizează o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei, în cazul în care președintele Vladimir Putin va refuza acordul de pace cu Ucraina.

Printre măsurile luate în considerare se numără sancționarea navelor din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, formată din petroliere folosite pentru transportul țițeiului, precum și a comercianților care facilitează aceste tranzacții. Unele surse, citate de Bloomberg, au declarat că noile sancțiuni ar putea fi anunțate încă din această săptămână.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a discutat planurile cu un grup de ambasadori europeni la începutul săptămânii. „Președintele Trump este președintele păcii și am reiterat că, sub conducerea sa, America va continua să acorde prioritate încheierii războiului din Ucraina”, a scris el pe platforma X după întâlnire. Persoanele citate au subliniat că orice decizie finală aparține președintelui Donald Trump.

De la începutul războiului din 2022, o serie de sancțiuni impuse Rusiei nu au reușit să schimbe semnificativ deciziile lui Putin. Totuși, măsurile care vizează marile companii petroliere și comerțul Moscovei au dus la scăderea prețurilor petrolului la niveluri minime de la debutul invaziei, adăugând presiune asupra economiei ruse, deja afectată.

Negocieri și progrese în planul de pace

Noile sancțiuni sunt discutate într-un context în care negocierile dintre SUA și Ucraina au înregistrat progrese săptămâna aceasta. Trimisul special american Steve Witkoff a avut discuții la Berlin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni despre termenii unui potențial acord. Oficialii au salutat progresele privind garanțiile de securitate pentru Kiev după război.

Cu toate acestea, rămân puncte sensibile: statutul viitor al teritoriilor din estul Ucrainei, utilizarea activelor înghețate ale Băncii Centrale ruse și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie. Kievul dorește să primească clarificări scrise privind acțiunile aliaților în cazul unei eventuale noi invazii rusești.

Rusia cere ca Ucraina să cedeze zone din Donbas, incluzând Donețk și Luhansk, încercate fără succes de trupele și aliații lui Putin din 2014. Propunerile americane sugerează transformarea teritoriilor neocupate într-o zonă demilitarizată sau economică liberă, sub administrare specială. Nu este clar dacă aceste teritorii ar fi recunoscute de facto ca parte a Rusiei și ce concesii ar accepta Moscova în schimb.

Reacția Rusiei și poziția lui Putin

Rusia a reacționat furios la ideea folosirii activelor înghețate pentru ajutor militar și economic Ucrainei, ceea ce, potrivit unor surse, arată că Moscova încearcă să împiedice această măsură și să obțină relaxarea sancțiunilor. În prezent, nu există indicii că Putin ar fi dispus să oprească atacurile sau să își schimbe obiectivele.

Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat săptămâna aceasta că este „foarte încrezător” că războiul se apropie de sfârșit, însă cererile teritoriale ale Moscovei rămân neschimbate, iar desfășurarea trupelor NATO în Ucraina în cadrul unui acord de pace este exclusă. „Sunt destul de sigur că suntem pe punctul de a rezolva această criză teribilă”, a spus Riabkov.

Pași următori

Statele Unite au sancționat deja patru dintre cei mai mari producători ruși și, împreună cu alte țări din Grupul celor Șapte, sute de petroliere implicate în transportul petrolului rusesc. La începutul lunii decembrie, Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții de cinci ore cu Putin la Kremlin.

Președintele Zelenski a anunțat luni că a ajuns la un acord cu SUA ca garanțiile de securitate să devină obligatorii prin votul Congresului, parte a oricărui acord de pace. El a precizat că SUA vor continua să consulte Rusia, iar negociatorii ucraineni ar putea reveni în SUA pentru discuții suplimentare în zilele următoare.