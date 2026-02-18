Ministerul Afacerilor Externe reacționează după apariția în spațiul public a unor fragmente video din discursul susținut de ministrul Oana Ţoiu la Londra, fiind etichetate drept gafe diplomatice. Reprezentanții ministerului acuză „editări selective” și explică contextul din spatele afirmațiilor la prestigiosul think-tank Chatham House din Londra.

Prima controversă a vizat debutul discursului ministrului, care a afirmat în fața audienței britanice că „nu are nimic nou de spus”. MAE susține că videoclipurile care circulă online sunt tăiate intenționat pentru a crea o falsă impresie de incompetență, când, în realitate, ar fi fost vorba despre o „figură de stil”.

MAE subliniază că fragmentele difuzate „se opresc exact după secunda în care ministrul Oana Ţoiu menţionează că nu are nimic nou de spus”, omițând explicația care urma imediat.

„În realitate, această construcţie a fost deschiderea unei figuri de stil specifice spaţiului de dezbatere britanic, o introducere menită să atragă atenţia asupra mesajului principal, acela de perseverenţă. Afirmaţia "nu am nimic nou de spus" a fost urmată imediat de o explicaţie, cu scopul de a reafirma poziţii cunoscute (solidaritatea), nu livrarea de noutăţi de dragul spectacolului”, precizează MAE, miercuri, într-un comunicat.

Transcrierea completă arată că ministrul a continuat astfel: „Știu că asta sună ca un început dezastruos al unei conversații, dar este adevărat. Cred că forța acestei discuții nu stă neapărat în a spune ceva nou, ci mai degrabă în a reafirma ceea ce știm deja, și anume că suntem aici împreună, ca parte a unei comunități internaționale”.

„Un moment de conexiune cu audienţa britanică”, nu o confuzie

Un al doilea moment controversat a apărut când Oana Ţoiu a declarat că „toată lumea vrea să adere la UE”. În momentul în care a realizat că face această afirmație într-o țară care a părăsit Uniunea Europeană, ministrul s-a corectat rapid, adăugând „sau să rămână în UE”.

MAE clarifică și secvența aceasta, spunând că a fost „o reacţie de umor diplomatic conştient”:

„Într-o sală aflată în inima Londrei post-Brexit, ministrul a recunoscut prin acea pauză și prin replica empatică «nu am vrut să spun asta (în acest fel)» contrastul dintre dorința de aderare a vecinilor noștri (Republica Moldova și Ucraina) și poziția actuală a țării care a găzduit dezbaterea, dar şi recunoaşterea implicită a faptului că unii experți britanici din sală au încercat să argumenteze în cariera lor pentru rămânerea în UE. Departe de a fi o confuzie, a fost un moment de conexiune cu audiența britanică, care a răspuns prin aplauze și amuzament la această recunoaștere a «elefantului din cameră»”.

MAE adaugă că, pentru a elimina „orice dubiu creat de editările selective”, pune la dispoziția publicului înregistrarea completă a discursului și a sesiunii de întrebări și răspunsuri, subliniind că evenimentul a abordat teme esențiale precum securitatea la Marea Neagră, reziliența energetică și parteneriatul strategic cu Regatul Unit.

Contextul vizitei

Discursul de la Chatham House a făcut parte din agenda oficială a vizitei în Regatul Unit, care a inclus întrevederea cu omologul britanic Yvette Cooper, intervenții la Oxford, BBC, Financial Times și The Telegraph, precum și întâlniri cu comunitatea românească. Evenimentul a reunit 200 de experți și diplomați, într-un format care „permite discuţii deschise directe fără a se limita la lecturarea unor discursuri”.

MAE subliniază că ministrul a vorbit despre războiul din Ucraina, amintind că „suntem de 1.500 de zile într-un război pe care Rusia anunţase că îl câştigă în trei zile”, iar rezistența a fost posibilă datorită „curajului ucrainenilor” și „deciziei neabătute a României şi a comunităţii internaţionale (…) de a fi de partea bună a istoriei”.