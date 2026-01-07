Un ministru al tehnologiei în vârstă de 34 de ani va conduce războiul din Ucraina

Armata ucraineană a scos din luptă peste 90.000 de militari ruși în ultimele trei luni, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski, după o întâlnire cu vicepremierul și ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov , desemnat recent pentru a prelua conducerea Ministerului Apărării.

Declarația vine la câteva zile după ce, pe 2 ianuarie, Zelenski l-a propus oficial pe Fedorov pentru funcția de ministru al Apărării. Numirea trebuie însă validată de Parlament, conform Constituției Ucrainei.

Fedorov conduce Ministerul Transformării Digitale din 2019 și este singurul membru al guvernului care și-a păstrat funcția pe toată durata mandatului lui Zelenski. Potrivit președintelui, discuțiile dintre cei doi s-au concentrat pe schimbările pe care Fedorov le-ar putea implementa la Apărare, în cazul confirmării sale. Primele proiecte de decizii ar urma să fie prezentate în termen de o săptămână.

„Ucraina este pe deplin angajată pe calea diplomației și își dorește să pună capăt acestui război cât mai curând posibil. Din păcate, Rusia nu demonstrează aceeași abordare și continuă agresiunea”, a declarat Zelenski. El a subliniat că răspunsul Kievului va fi consolidarea capacităților tehnologice și transformarea sectorului de apărare.

Potrivit datelor prezentate de președinte, armata ucraineană a eliminat aproximativ 35.000 de militari ruși în decembrie, 30.000 în noiembrie și 26.000 în octombrie. Cifrele ar fi fost confirmate pe baza materialelor video disponibile de pe linia frontului.

Zelenski a pus aceste rezultate pe seama utilizării tot mai eficiente a tehnologiilor moderne, în special a dronelor. „Este clar că tehnologiile ucrainene funcționează. Există o creștere evidentă a livrărilor de drone către trupe”, a spus el, adăugând că sunt pregătite noi formate speciale pentru întărirea componentei de drone în apărare.

Dacă va fi confirmat în funcția de ministru al Apărării, Fedorov îl va înlocui pe Denis Șmîhal, care a ocupat postul mai puțin de șase luni, după numirea sa în iulie. Schimbarea face parte dintr-o remaniere politică mai amplă anunțată la începutul anului.

În calitate de ministru al Transformării Digitale, Fedorov a fost unul dintre arhitecții politicii „statului în smartphone”, menită să reducă birocrația. Lansarea aplicației Diia, în 2020, a permis accesul direct la servicii guvernamentale prin telefonul mobil.

Sub conducerea sa, ministerul a derulat proiecte importante, inclusiv în domeniul producției de drone și al reformei educației. De asemenea, Fedorov a avut un rol-cheie în lansarea Brave1, o platformă care conectează Ministerul Transformării Digitale cu Ministerul Apărării pentru dezvoltarea tehnologiilor militare.