Zelensk, primit de Macron la Palatul Élysée, înainte de summit-ul Coaliţiei Voluntarilor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi după amiaza la Palatul Élysée, la Paris, unde a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron, înainte de un summit al ţărilor aliate Ucrainei, au relatează AFP. Marți după-amiază are loc un summit al Coaliţiei Voluntarilor, în vederea finalizării „garanţiilor de securitate” care ar fi oferite Kievului în cadrul unui eventual armistiţiu cu Rusia.

Zelenski s-a întâlnit cu Macron pentru discuții private la Palatul Elysee înainte de a lua masa cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, consilierul președintelui american Donald Trump .

Witkoff şi Kushner au sosit marţi dimineaţa la Palatul Élysée, pentru reuniuni pregătitoare.

Potrivit liderului Ucrainei, acesta a discutat cu Macron despre eforturile diplomatice în curs, precum și despre „noi decizii privind apărarea aeriană, noi pachete de asistență și noi capabilități pentru protejarea cerului”.

„Azi (marţi) vor avea loc discuţii importante la nivelul liderilor Coliţiei Voluntarilor, cu secretarul general al NATO şi o reuniune cu reprezentanţi ai echipei americane de negociere”, a anunțat Zelenski pe X.

„Aceste discuţii vizează să consolideze protecţia şi forţa Ucrainei. Contăm pe susţinerea partenerilor noştri şi pe măsuri care să garanteze o securitate reală poporului nostru. Le mulţumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina”, a subliniat el.

Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele miliardarului, Jared Kushner, au sosit înaintea reuniunii Coaliţiei Voluntarilor.

Coaliția Voluntarilor va începe întâlnirea cu ușile închise la ora 15:00, ora locală, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al lui Zelenski, Serhii Nikiforov.

Sesiunea va fi urmată de o conferință de presă comună la care vor lua parte prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz, la ora 18:15.

O întâlnire separată este programată mai târziu în cursul serii între Zelenski, Kushner, Witkoff și alți delegați americani și ucraineni, potrivit purtătorului de cuvânt.

Președintele Ucrainei este însoțit de Kiryio Budanov, fost șef al serviciilor secrete militare numit recent șef de cabinet prezidențial, precum și de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Reuniunea de la Paris este „foarte importantă”, a subliniat un purtător de cuvânt al Quai d’Orsay, Pascal Confavreux.

Ea are scopul să „formalizeze o propunere convergentă a unor garanţii de securitate” oferite Ucrainei, a declarat el la postul RFI.

Punctele de connvergenţă sunt „o susţinere a unei armate ucrainene puternice în viitor, o forţă militară în linia a doua şi «backstop» (plasă de siguranţă) americană în vederea creării unei forţe de disuasiune în urma unei încetări a focului”, a precizat el.

Ideea este ca „ca toată lumea să se aşeze la aceeaşi masă” pentru a defini în mod clar „modalităţile participării fiecărui stat”.

Însă nu se va divulga totul.

„Există o formă de secret militar care va fi respectată”, a subliniat purtătorul de cuvînt al Ministerului francez de Externe.

Summitul reuneşte 35 de ţări - dintre care 27 sunt reprezentate de către şefi de stat şi de guverne.

Statele Unite sunt reprezentate de către emisarii lui Donald Trump.

Discuții privind implementarea garanțiilor de securitate pentru Kiev înainte de summitul liderilor

În cursul zilei, șefii militari ai Ucrainei, Regatului Unit și Franței au purtat discuții la Paris privind implementarea garanțiilor de securitate pentru Kiev.

Alexus Grynkewich, șeful Comandamentului European al SUA și Comandant Suprem Aliat pentru Europa, a fost, de asemenea, prezent la discuții, în timp ce șefi ai Statului Major din alte țări ale coaliției s-au alăturat online.

„Activitatea militară în curs, desfășurată timp de luni de zile împreună cu Coaliția noastră și în coordonare cu Statele Unite, susține eforturile politice de a stabili o pace durabilă pe continentul nostru”, a declarat șeful Statului Major al Apărării din Franța, Fabien Mandon, după întâlnirea cu omologii săi ucrainean și britanic, Andrii Hnatov, respectiv Rich Knighton.

Un proiect de declarație al Coaliției — care urmează să fie aprobat de lideri pe 6 ianuarie — include „angajamente obligatorii” din partea membrilor de a sprijini Ucraina în cazul unui viitor atac rusesc, a relatat Reuters .

Aceste angajamente includ „capacități militare, sprijin logistic și de informații, inițiative diplomatice, adoptarea de sancțiuni suplimentare”, conform proiectului analizat de Reuters.

Zelenski a declarat că garanțiile bilaterale dintre Ucraina și SUA sunt deja „pe deplin agreate”, în timp ce un acord mai amplu SUA- Europa -Ucraina este aproape de finalizare.

Parisul și Londra conduc planul de desfășurare a așa-numitei „forțe de reasigurare” în Ucraina după încheierea unui acord de pace, în scopul de a ajuta la securizarea infrastructurii țării și la reconstrucția armatei sale.

Bloomberg a relatat că liderii europeni prezenți la discuțiile de la Paris își propun să includă într-un eventual acord opțiunea desfășurării de trupe americane în Ucraina postbelică, în ciuda faptului că Washingtonul a exclus anterior astfel de propuneri.

Discuțiile cu liderii europeni au loc după întâlnirea între Zelenski și Trump la Mar-a-Lago, Florida. În timpul unei conferințe de presă pe 28 decembrie, Trump a declarat că discuțiile de pace se află în „stadiile finale”, fără a oferi detalii suplimentare.

După conversația sa cu Trump, Zelenski a avut o convorbire telefonică cu liderii europeni și s-a întâlnit la Kiev, pe 3 ianuarie, cu consilierii pe probleme de securitate națională ai Coaliției Voluntarilor.