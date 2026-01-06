Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine ale operatorilor ucraineni

Forțele ucrainene au doborât o dronă de recunoaștere rusească ZALA Z-20 rară cu ajutorul unui interceptor dezvoltat de compania General Cherry, relatează Kyiv Post.

Conform canalului Telegram al detașamentului partizan „Hnyla Chereshnya” (Rotten Cherry) din Melitopol, care a publicat și o înregistrare video, drona a fost distrusă de un echipaj din Brigada 55 de Artilerie Separată, Zaporizhzhia Sich.

Acesta a relatat că o dronă ZALA Z-20 este evaluată la aproximativ 200.000 de dolari și este echipată cu inteligență artificială.

Conform site-ului Manufacturers in the Rear, drona interceptoare dezvoltată de General Cherry costă aproape 48.000 de grivine (circa 1,100 de dolari).

Aceasta are un timp de zbor de până la 35 de minute, o capacitate utilă de până la 1 kg, o viteză maximă de 170 km/h și o rază de acțiune de până la 7 km.

Grupul de inovare în domeniul apărării Brave1 a relatat că sistemul AIR a fost supus unor teste în luptă și a fost utilizat cu succes de mai multe unități ale Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei, care au interceptat cu ajutorul lor mai multe tipuri de drone de recunoaștere rusești.

În decembrie 2025, au fost înregistrate peste 300 de interceptări confirmate de drone, inclusiv drone Orlan-10, ZALA, Supercam și Merlin.

Conform relatărilor publice, ZALA Z-20 este o dronă de recunoaștere alimentată electric, proiectată pentru supraveghere și țintire. De asemenea, este utilizată pentru ajustarea focului de artilerie și monitorizarea câmpului de luptă și se presupune că joacă un rol cheie în identificarea țintelor pentru munițiile Lancet ale ZALA Aero.

Drona Z-20 a fost dezvăluită public pentru prima dată în 2023. Producătorii ruși susțin că motorul său electric permite dronei, care are o anvergură a aripilor de aproximativ patru metri, să rămână în aer mai mult de 6 ore și să transmită imagini video la rezoluție mare la distanțe ce depășesc 100 km.

Conform unor surse rusești, drona este echipată cu un computer de bord ce folosește algoritmi de inteligență artificială pentru a asista la luarea deciziilor. Este lansată cu ajutorul unei catapulte pneumatice și aterizează folosind o parașută și un sistem de amortizare a șocurilor.

În materialele promoționale, ZALA Aero Group – parte a Kalashnikov Concern – a evidențiat atuuri precum rezistența la războiul electronic, semnătură radar redusă, comunicații securizate, capacitățile de retransmitere a semnalelor și inteligența artificială la bord pentru recunoașterea obiectelor și prioritizarea țintelor.

Ucraina construiește un sistem eșalonat pentru interceptarea dronelor de atac de tip Shahed, folosind vehicule aeriene fără pilot, a declarat anterior șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski

El a spus că se acordă prioritate extinderii capacității Ucrainei de interceptare a dronelor prin mărirea arsenalului de drone interceptoare, stații de control la sol și radare, precum și îmbunătățiri în nivelul și calitate instruirii echipajelor.

Liniile de interceptare, a adăugat el, sunt deja stabilite la distanță de orașele mari, ca parte a sistemului mai larg de apărare aeriană eșalonat.

Deși numărul și eficiența interceptoarelor de drone sunt în creștere, Sîrski a admis faptul că ritmul dezvoltării trebuie accelerat.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că dronele de tip Shahed au devenit, în unele cazuri, chiar mai periculoase decât rachetele balistice. El a adăugat că, în timp ce sistemele Patriot au capacitatea de a combate amenințările balistice, atacurile în masă cu drone necesită o gamă mai largă de instrumente defensive.

Zelenski a explicat că interceptoare autoghidate mai avansate sunt deja în curs de dezvoltare și că este de așteptat ca producția să ajungă la 500-800 de unități pe zi.

Prim-ministrul Denys Shmyhal a declarat că Rusia este acum capabilă să lanseze până la 800 de drone într-o singură noapte în cadrul unor atacuri majore, obligând Ucraina să își intensifice rapid apărarea aeriană.