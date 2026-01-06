search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine ale operatorilor ucraineni

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele ucrainene au doborât o dronă de recunoaștere rusească ZALA Z-20 rară cu ajutorul unui interceptor dezvoltat de compania General Cherry, relatează Kyiv Post.

image

Conform canalului Telegram al detașamentului partizan „Hnyla Chereshnya” (Rotten Cherry) din Melitopol, care a publicat și o înregistrare video, drona a fost distrusă de un echipaj din Brigada 55 de Artilerie Separată, Zaporizhzhia Sich.

Acesta a relatat că o dronă ZALA Z-20 este evaluată la aproximativ 200.000 de dolari și este echipată cu inteligență artificială.

Conform site-ului Manufacturers in the Rear, drona interceptoare dezvoltată de General Cherry costă aproape 48.000 de grivine (circa 1,100 de dolari).

Aceasta are un timp de zbor de până la 35 de minute, o capacitate utilă de până la 1 kg, o viteză maximă de 170 km/h și o rază de acțiune de până la 7 km.

Grupul de inovare în domeniul apărării Brave1 a relatat că sistemul AIR a fost supus unor teste în luptă și a fost utilizat cu succes de mai multe unități ale Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei, care au interceptat cu ajutorul lor mai multe tipuri de drone de recunoaștere rusești.

În decembrie 2025, au fost înregistrate peste 300 de interceptări confirmate de drone, inclusiv drone Orlan-10, ZALA, Supercam și Merlin.

Conform relatărilor publice, ZALA Z-20 este o dronă de recunoaștere alimentată electric, proiectată pentru supraveghere și țintire. De asemenea, este utilizată pentru ajustarea focului de artilerie și monitorizarea câmpului de luptă și se presupune că joacă un rol cheie în identificarea țintelor pentru munițiile Lancet ale ZALA Aero.

Drona Z-20 a fost dezvăluită public pentru prima dată în 2023. Producătorii ruși susțin că motorul său electric permite dronei, care are o anvergură a aripilor de aproximativ patru metri, să rămână în aer mai mult de 6 ore și să transmită imagini video la rezoluție mare la distanțe ce depășesc 100 km.

Conform unor surse rusești, drona este echipată cu un computer de bord ce folosește algoritmi de inteligență artificială pentru a asista la luarea deciziilor. Este lansată cu ajutorul unei catapulte pneumatice și aterizează folosind o parașută și un sistem de amortizare a șocurilor.

În materialele promoționale, ZALA Aero Group – parte a Kalashnikov Concern – a evidențiat atuuri precum rezistența la războiul electronic, semnătură radar redusă, comunicații securizate, capacitățile de retransmitere a semnalelor și inteligența artificială la bord pentru recunoașterea obiectelor și prioritizarea țintelor.

Ucraina construiește un sistem eșalonat pentru interceptarea dronelor de atac de tip Shahed, folosind vehicule aeriene fără pilot, a declarat anterior șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski

El a spus că se acordă prioritate extinderii capacității Ucrainei de interceptare a dronelor prin mărirea arsenalului  de drone interceptoare, stații de control la sol și radare, precum și îmbunătățiri în nivelul și calitate instruirii echipajelor.

Liniile de interceptare, a adăugat el, sunt deja stabilite la distanță de orașele mari, ca parte a sistemului mai larg de apărare aeriană eșalonat.

Deși numărul și eficiența interceptoarelor de drone sunt în creștere, Sîrski a admis faptul că ritmul dezvoltării trebuie accelerat.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că dronele de tip Shahed au devenit, în unele cazuri, chiar mai periculoase decât rachetele balistice. El a adăugat că, în timp ce sistemele Patriot au capacitatea de a combate amenințările balistice, atacurile în masă cu drone necesită o gamă mai largă de instrumente defensive.

Zelenski a explicat că interceptoare autoghidate mai avansate sunt deja în curs de dezvoltare și că este de așteptat ca producția să ajungă la 500-800 de unități pe zi.

Prim-ministrul Denys Shmyhal a declarat că Rusia este acum capabilă să lanseze până la 800 de drone într-o singură noapte în cadrul unor atacuri majore, obligând Ucraina să își intensifice rapid apărarea aeriană.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care rămâne fără pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia e finală
gandul.ro
image
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
mediafax.ro
image
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă
antena3.ro
image
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Elena Udrea nu pierde vremea! Unde a fost văzută după Revelion, nimeni nu se mai aştepta la asta
playtech.ro
image
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Va fi prăpăd! Şefa meteorologilor anunţă că vine iarna secolului inclusiv în Bucureşti
romaniatv.net
image
Atenție, un nou tip de escrocherie în România! ”Curierul fantomă” te curăță de bani
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
click.ro
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare