Orbán, revoltat de sprijinul financiar de 800 de miliarde de dolari cerut de Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare”

O nouă declarație a premierului ungar Viktor Orbán reaprinde tensiunile la nivel european, după ce acesta a afirmat că Ucraina ar fi cerut sprijin financiar în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru următorii zece ani.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat marți că Ucraina ar fi prezentat o nouă estimare financiară în valoare de aproximativ 800 de miliarde de dolari, sumă pe care Kievul o consideră necesară pentru acoperirea nevoilor țării în următorii zece ani.

„Ucrainenii au prezentat o nouă factură. De această dată, una în valoare de 800 de miliarde de dolari. Atât ar avea nevoie în următorii 10 ani pentru a-și menține țara în funcțiune. O sumă uriașă. Aproape de patru ori produsul intern brut anual al Ungariei”, a scris Orbán.

Afirmațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook și au fost preluate de agenția ungară de presă MTI.

Liderul de la Budapesta a calificat suma drept „astronomică”, subliniind că aceasta ar fi de aproape patru ori mai mare decât produsul intern brut anual al Ungariei.

Potrivit premierului ungar, această solicitare ar explica presiunile exercitate la nivelul Uniunii Europene pentru deblocarea activelor rusești înghețate și pentru o restructurare majoră a viitorului buget comunitar.

„Acesta este motivul pentru care elita de la Bruxelles a fost atât de disperată să deblocheze activele rusești înghețate în decembrie și de ce dorește o schimbare fundamentală a bugetului UE”, a susținut Orbán, adăugând că „piticul ucrainean cerșește mâncare”.

Premierul ungar a criticat, totodată, sprijinul financiar acordat Kievului, afirmând că Bruxelles-ul ar fi găsit susținători inclusiv în Ungaria.

El a menționat că europarlamentarii partidului de opoziție Tisza ar fi votat în favoarea sprijinului financiar necondiționat pentru Ucraina, gest pe care l-a interpretat drept o concesie politică în schimbul sprijinului european.

„Indiferent cât de mult neagă, știm la ce ne putem aștepta din partea lor”, a concluzionat Viktor Orbán.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor tot mai intense din Uniunea Europeană privind continuarea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina, pe fondul războiului declanșat de Rusia și al presiunilor asupra bugetelor statelor membre.