Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
De ce nu dorește ministul Apărării, Ionuț Moșteanu, să dezvăluie valoarea ajutorului acordat Ucrainei: „Cifra trebuie explicată"

Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a refuzat, într-un interviu acordat luni, să publice cifra totală a ajutorului militar acordat de țara noastră Ucrainei de la începutul invaziei ruse până în prezent.

Ionuț Moșteanu FOTO Facebook
Ionuț Moșteanu FOTO Facebook

„Până acum nu s-au făcut publice, nu o să le fac eu (...) e o discuție legată de valoarea asta, e o valoare contabilă și una de piață. E foarte complicat, va fi o decizie CSAT", a declarat Ionuț Moșteanu la Digi24.

Ministrul Apărării a susținut totodată că nu se poate pune problema de transparență, din cauza nivelului de dezinformare din spațiul public.

„Dacă ar exista spațiu de dezbatere pentru a explica exact cum sunt calculate acele valori (...) Problema e că am zis să lăsăm pe toată lumea să facă ce vrea și uitați unde am ajuns, a ajuns să își bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche. Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutor pentru Ucraina a fost instrumentat politic", a spus el.

Ionuț Moșteanu a insistat că o astfel de informație trebuie explicată clar populației, afirmând: „Cifra trebuie explicată, eu aș putea să o fac acum și până mâine dimineață o să fie cinci milioane de view-uri pe TikTok la niște videouri care o să picure în urechile a milioane de români niște neadevăruri, sau manipulări (...) Dacă vreți deschidem TikTok-ul, orice camion care se deplasează la parade este instrumentat și prezentat ca pregătire de război".

În luna septembrie, ministrul Apărării a respins categoric speculaţiile potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina, catalogându-le drept „o minciună” care serveşte intereselor lui Vladimir Putin. El a acuzat opoziția că propagă deliberat neadevăruri în spaţiul public. El a a explicat la vremea respectivă și de ce este important ajutorul militar pe care România îl acordă Ucrainei.

„Este foarte corect să susținem şi o să susținem Ucraina până se va ajunge la acest proces de pace, pentru că, apropo de ce le dăm ucrainenilor, degeaba ținem noi un glonț la noi în depozit şi dacă Ucraina nu-l are pe prima linie a frontului şi când vorbim de costuri, cât ne costă acest ajutor, gândiți-vă cât ne-ar costa să ne trezim vecini cu Putin. Ar fi un cost imens pentru România şi pentru generațiile viitoare şi nu trebuie să ajungă acolo şi de-aia în momentul ăsta Ucraina este cea mai importantă, este singura care îl poate opri pe Putin în momentul ăsta”, a subliniat ministrul Moșteanu.

