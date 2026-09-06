Un copil de 7 ani a căzut pe șinele metroului din Praga, după ce a fost distras de telefonul mobil și nu a observat că ajunsese la capătul peronului. Incidentul s-a produs cu puțin timp înainte ca un tren să intre în stație.

Copilul a fost salvat de un pasager Foto: sursa: X/zamin.uz

Un pasager care aștepta metroul a văzut momentul în care copilul a căzut și a reacționat imediat. Bărbatul a coborât pe șine pentru a ajunge la copil și a-l ajuta să revină pe peron.

Și ceilalți pasageri au intervenit pentru a sprijini operațiunea de salvare. Împreună, aceștia au reușit să-l ridice pe copil înapoi pe peron cu puțin timp înainte de sosirea trenului, potrivit zaminuz.

Potrivit informațiilor transmise, băiatul nu și-a dat seama că peronul se terminase pentru că era concentrat asupra telefonului mobil. Astfel, a ajuns în zona șinelor și a căzut, într-un moment în care trenul se apropia de stație.

Reacția rapidă a pasagerului, sprijinit de ceilalți oameni aflați în stație, a făcut posibilă scoaterea copilului de pe șine înainte ca trenul să ajungă în stație.

Butonul de oprire de urgență, amplasat la marginea peronului, a avut, de asemenea, un rol esențial în salvarea vieții copilului. După apăsarea butonului, trenul de metrou care se apropia a fost oprit.

După sosirea polițiștilor, băiatul a fost preluat de paramedici. El a suferit răni minore și a fost transportat la spital.

În urma incidentului, poliția le-a recomandat copiilor și părinților acestora să fie foarte atenți atunci când folosesc telefoanele mobile sau căștile în zonele de metrou și în apropierea căilor ferate.