 Un bărbat din Spania, concediat după ce a plecat de pe șantier în urma unei dispute. Instanța a decis că sancțiunea a fost prea dură | adevarul.ro
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Un bărbat din Spania, concediat după ce a plecat de pe șantier în urma unei dispute. Instanța a decis că sancțiunea a fost prea dură

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Un tribunal din Spania a decis luni, 14 septembrie, că un angajat a fost concediat nelegal după ce a părăsit locul de muncă în urma unei dispute cu un coleg. Instanța a considerat că abaterea nu a fost suficient de gravă pentru a justifica o concediere disciplinară.

muncitori santier pixabay.com
Foto: Pixabay

Potrivit Noticias Trabajo, Tribunalul Superior de Justiție din Galicia a hotărât ca firma unde acesta era angajat să aleagă între reintegrarea angajatului, cu plata salariilor aferente perioadei în care acesta nu a lucrat, sau plata unei indemnizații de 11.462,27 euro.

Individul lucra în cadrul companiei din 2022, într-un șantier naval.

Pe 16 mai 2025, acesta a avut o dispută cu un coleg, după care a părăsit locul de muncă fără să anunțe pe nimeni. Acest lucru l-a obligat pe responsabilul de echipă să îi preia sarcinile și să prelungească programul de lucru al echipei.

Șeful de șantier l-a contactat telefonic și a convenit cu acesta să nu vină luni, 19 mai, la serviciu.

În aceeași zi, cei doi s-au întâlnit și au stabilit ca angajatul să rămână în concediu încă trei zile. Cu toate acestea, pe 20 mai, acesta s-a prezentat fără să anunțe în prealabil la locul de muncă, într-un punct în care nu era repartizat. Când i s-a explicat că nu trebuia să fie acolo, a plecat.

Compania l-a concediat disciplinar pe 30 mai, acuzându-l de abandonarea locului de muncă și lipsă de loialitate, considerate abateri foarte grave.

Inițial, un tribunal din Ferrol a considerat concedierea justificată, însă Tribunalul Superior de Justiție din Galicia i-a dat dreptate angajatului.

Instanța a recunoscut că acesta și-a părăsit nejustificat locul de muncă, dar a stabilit că fapta nu era suficient de gravă pentru concediere. Contractul colectiv prevedea că abandonul constituie abatere foarte gravă doar dacă provoacă un pericol grav pentru siguranță, un accident sau un prejudiciu semnificativ companiei.

Așadar, întrucât plecarea angajatului a presupus doar preluarea sarcinilor sale de către colegi, fapta se încadrează în categoria abaterilor grave prevăzute la articolul 81.e) din contractul colectiv.

O astfel de abatere nu justifică aplicarea celei mai severe sancțiuni, și anume concedierea.

Instanța a stabilit că prezentarea angajatului la un alt punct de lucru a fost o atitudine „eronată sau capricioasă”, dar nu a reprezentat o abatere disciplinară. În consecință, concedierea a fost declarată nelegală, iar compania trebuia să îl reintegreze și să îi plătească salariile restante sau să îi achite 11.462,27 euro.

Decizia putea fi însă contestată la Curtea Supremă a Spaniei.

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