Un profesor de dans cubanez racola oameni pentru sabotaje în România și în alte trei state UE în numele Serviciilor rusești

În 2024, un cubanez a coordonat o serie de atacuri incendiare în patru țări ale UE, printre care și România, în timp ce opera în numele serviciilor de informații rusești. Jurnaliștii de investigații l-au urmărit până la un studio de dans latino din Rusia.

Dios predă dansul latin în nordul Rusiei Foto: Vk.ru

Pe platformele de socializare, bărbatul se autointitula „Adrian” sau „Dios”, care înseamnă „Dumnezeu” în spaniolă. În 2024, conturi legate de bărbat au postat anunțuri de angajare pe Telegram . „Lucrați ca fotograf”, se preciza într-o discuție în limba rusă despre oportunități în Polonia. „Cei interesați să aplice, trimiteți CV-ul, numărul de telefon și pașaportul”, a anunțat un altul într-un grup pentru expatriați cubanezi din Rusia, scrie DW.

„Căutăm persoane cu experiență militară în monitorizare, informații, logistică și manevre tactice”, a spus cineva în spaniolă într-un grup pentru latino-americani, promițând 1.500 de dolari (aproximativ 1.300 de euro) plus un bonus pentru fiecare operațiune finalizată.

O anchetă realizată de DW și alte trei posturi europene de radio și televiziune a constatat că Dios a ademenit mai multe persoane să comită acte de sabotaj pentru Rusia în cel puțin patru țări ale UE. Majoritatea recruților proveneau din țări vorbitoare de limbă spaniolă.

Timp de luni de zile, DW și partenerii săi au realizat zeci de interviuri cu oficiali din domeniul securității și persoane apropiate suspecților. S-au analizat documente judiciare clasificate, declarații oficiale, postări pe rețelele sociale și date scurse pentru a afla cine este Dios și a reconstitui cum a construit o rețea de sabotori pentru a comite atacuri incendiare în toată Europa. Nu toți și-au îndeplinit sarcinile.

Recrutarea persoanelor vulnerabile

Una dintre persoanele recrutate de Dios a fost Luis Alfonso Murillo Diosa, care avea la acea vreme 34 de ani.

Originar din Caicedo, un oraș rural din vestul Columbiei, cunoscut pentru peisajele sale muntoase și culturile sale, Murillo a crescut într-o familie de cultivatori de cafea. Însă, potrivit unui apropiat al familiei, mai mulți ani de recolte slabe au împins afacerea la datorii.

Murillo a petrecut șase ani în armata columbiană. Conform documentelor instanței, a părăsit armata în 2015. Apoi a oscilat între diverse locuri de muncă, la fel ca mulți foști soldați, jonglând între cursuri de barista, perioade de bodyguard și afacerea cu cafea a familiei sale.

La începutul anului 2024, Murillo a decis să se înroleze în armata ucraineană, unde luptătorii străini pot câștiga câteva mii de euro pe lună atunci când sunt detașați pe linia întâi, arată documentele instanței.

Căutând informații despre proces, s-a alăturat unui grup de Facebook pentru latino-americani care doreau să lupte în Ucraina . Atunci a fost contactat de Dios.

„Adesea, persoanele vulnerabile sunt cele vizate”, a declarat Daniela Richterova, profesor asociat de studii de informații la King's College London. „Persoane vulnerabile care au nevoie de bani și sunt dispuse să călătorească pentru bani și sunt dispuse să nu pună multe întrebări despre scopul a ceea ce fac.”

Arestat pentru tentativă de sabotaj

Într-un mesaj privat pe Facebook, Dios s-a prezentat ca membru al unui „grup special” și i-a cerut lui Murillo să colaboreze cu el în „misiuni speciale” în Europa, în loc să meargă în Ucraina, conform documentelor judiciare clasificate consultate de DW.

Murillo a acceptat oferta, iar Dios a organizat totul de la distanță: bilete de avion, cazare, transport terestru. Nu s-au întâlnit niciodată în persoană.

Odată ce Murillo a ajuns la București în iulie 2024, Dios i-a trimis o imagine din satelit cu o instalație de reciclare și o sondă de petrol marcate. Murillo trebuia să facă fotografii și videoclipuri ale locațiilor - și ulterior să dea foc. Cu toate acestea, a fost reținut în timp ce se plimba pe lângă instalația de reciclare într-o noapte, după ce a făcut fotografii. Conform documentelor instanței, Murillo le-a spus anchetatorilor că nu a avut niciodată intenția de a comite un incendiu. El a spus că încerca să ajungă în Europa pentru a ajunge în Ucraina și nu știa pentru cine lucra.

În 2025, Murillo a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj.

„Agenții de unică folosință” ai Rusiei

DW și partenerii săi au confirmat că Murillo a fost una dintre cele cel puțin 12 persoane recrutate de Dios pentru acte de sabotaj în Europa. Astfel de recruți sunt adesea numiți „agenți de unică folosință”: persoane angajate adesea online, care uneori nici măcar nu cunosc identitatea angajatorilor lor sau scopul real al misiunilor lor.

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Kremlinul a folosit din ce în ce mai mult agenți de unică folosință după ce guvernele UE au expulzat zeci de diplomați ruși suspectați de spionaj și dezinformare în urma invaziei Ucrainei din 2022 , a declarat pentru DW cercetătorul în probleme de conflict Keir Giles.

„Asta a lăsat o lacună în capacitatea Rusiei și le-a luat timp să găsească aceste noi mijloace de recrutare a unor oameni aleatori pentru a efectua atacuri uneori aparent aleatorii”, a spus Giles, care a scris mai multe cărți despre armata Rusiei.

Numai în 2024, agenți de unică folosință au incendiat un centru comercial în Polonia , au dat foc unui magazin Ikea în Lituania și au livrat colete incendiare care au luat foc în centre logistice din mai multe țări. Autoritățile germane au declarat că agenții de unică folosință, așa cum mai sunt numiți și ei, au direcționat o dronă cu explozibili către un avion de marfă ucrainean din Leipzig în august.

Presupușii autori ai unor astfel de atacuri nu sunt adesea ruși — și nici nu au o legătură anterioară cunoscută cu serviciile de informații rusești. Multe dintre persoanele urmărite penal au fost refugiați ucraineni, infractori de rang inferior sau tineri locali care doreau să facă bani rapid.

„Rusia nu trebuie să fie deosebit de atentă în a-și acoperi urmele, pentru că nu există niciun dezavantaj în a fi detectată”, a spus Giles. „Și, bineînțeles, acest lucru amplifică ideea că Rusia vrea să prezinte că este omnipotentă, că poate provoca daune oriunde.”

Incendiu provocat de Rusia în Cuba

DW a confirmat că, pe parcursul a patru luni în 2024, Dios le-a ordonat recruților săi să dea foc la două fabrici de materiale pentru construcții din Polonia, la un garaj de autobuze din Republica Cehă, la o instalație de reciclare din România și la echipamente destinate Ucrainei, produse de o companie din Lituania.

Procurorii lituanieni au fost singurii care au atribuit public seria de atacuri incendiare serviciului de informații militare al Rusiei, cunoscut sub numele de GRU. De asemenea, au inclus un cubanez care locuiește în Rusia pe o listă internațională de persoane căutate.

După ce au analizat documente judiciare clasificate și zeci de dosare divulgate, DW și partenerii săi au putut confirma că cetățeanul cubanez Oemis Romagoza Durruthy este omul din spatele pseudonimului Dios.

Născut în Camaguey, al treilea oraș ca mărime din Cuba, Romagoza locuiește în Rusia de cel puțin șapte ani.

Profesor de dans latino în orașul Petrozavodsk, nordul Rusiei, Romagoza este trecut ca persoană de contact pe canalele de socializare ale unui studio de dans local, Made in Cuba. În zeci de videoclipuri online cu cursurile sale de dans, își etalează pașii de salsa, bachata și kizomba.

Romagoza s-a căsătorit cu o rusoaică în 2022 și ulterior a obținut cetățenia rusă. O serie de fotografii de nuntă găsite de DW pe rețelele de socializare îi arată pe cuplu pozând lângă un pian cu coadă. Alte fotografii îi arată alături de cei doi copii ai lor.

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DW nu a putut stabili când și cum a ajuns să lucreze în numele serviciilor secrete rusești. Datele scurse indică faptul că Romagoza ar fi putut avea probleme financiare. În 2023, a împrumutat bani de la mai mulți creditori. Într-una dintre intrări, a menționat un lanț de supermarketuri ca angajator al său.

Câteva luni mai târziu, Romagoza s-a alăturat mai multor grupuri de Facebook ale latino-americanilor care căutau de lucru în Polonia sau doreau să lupte pentru Ucraina. Cam în aceeași perioadă, Dios a început să posteze oferte de muncă pe Telegram.

Sabotajul continuă în UE

Nu este clar dacă Dios a continuat să recruteze oameni sau a dirijat mai multe atacuri după septembrie 2024. Însă campania de sabotaj neobosită a Rusiei în Europa nu s-a oprit.

Numai în august, Estonia a arestat doi suspecți pentru un atac incendiar care a vizat o companie care furnizează Ucrainei vehicule militare fără pilot, iar Polonia a raportat incendii la alte două fabrici unde se fabrică componente pentru drone și elicoptere. Autoritățile din ambele țări suspectează că Rusia se află în spatele comploturilor.

„Se pare că încă există oameni care sunt fie suficient de naivi, fie sunt cu adevărat însetați de bani și motivați de recompense bănești pentru astfel de activități”, a spus Richterova, a cărei cercetare se concentrează asupra serviciilor secrete rusești.

Cel puțin nouă dintre agenții detașabili recrutați de Romagoza au fost prinși. Doi execută pedepse de șase până la opt ani pentru tentativă de sabotaj sau terorism. Alții așteaptă în prezent să fie judecați.

Între timp, autoritățile europene îl urmăresc încă pe Romagoza, care s-ar putea afla încă în Rusia. În aprilie, studioul Made in Cuba a postat un videoclip în care acesta predă un curs de salsa. Romagoza este văzut cu fața spre oglindă, conducând un grup de femei care îi urmează pașii și poruncile. „Pentru că asta sunt eu. În rai, eu sunt șeful”, cântă melodia de salsa cubaneză care se aude în fundal.

Cam în aceeași perioadă în care studioul de dans latino a postat videoclipul, Romagoza s-a alăturat cel puțin altor două grupuri de Facebook pentru latino-americani care caută de lucru în Polonia.