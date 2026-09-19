Un bărbat a trăit cu un termometru cu mercur în abdomen timp de 20 de ani. Nu le-a spus părinților de teamă să nu fie certat

Un termometru cu mercur a rămas în organismul unui bărbat timp de aproximativ 20 de ani, după ce acesta l-a înghițit accidental când era copil. Obiectul a fost descoperit abia după ce bărbatul a început să aibă dureri abdominale.

Un termometru cu mercur a rămas în organismul unui bărbat Foto: EFE

Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, s-a prezentat la un spital din Wenzhou, în provincia chineză Zhejiang, după ce a început să acuze dureri abdominale.

Medicii de la Spitalul Afiliat al Universității Medicale din Wenzhou au efectuat mai multe investigații și au descoperit un obiect străin în duoden, prima parte a intestinului subțire, potrivit Marca.

Investigațiile imagistice au arătat că obiectul era un termometru cu mercur. În urma acestei descoperiri, pacientul și-a amintit că, la vârsta de 12 ani, înghițise accidental un astfel de obiect. De teamă să nu fie certat, nu le spusese părinților ce se întâmplase.

Pentru că nu avusese simptome importante după incident, bărbatul a ajuns în timp să uite complet de episod. Termometrul a rămas însă în organismul său timp de aproximativ două decenii.

Termometrul apăsa pe peretele intestinal

Medicii au constatat că obiectul reprezenta un risc serios pentru pacient. Vârful termometrului apăsa direct asupra peretelui intestinal, existând pericolul ca acesta să provoace o perforație și, ulterior, o hemoragie internă.

Prezența mercurului reprezenta un risc suplimentar. În cazul în care sticla termometrului s-ar fi spart, mercurul s-ar fi putut elibera în organism.

Specialiștii au decis să îndepărteze obiectul. Extracția a fost efectuată cu atenție, iar procedura a durat aproximativ 20 de minute, potrivit informațiilor publicate despre caz.

După două decenii petrecute în organism, termometrul a fost scos aproape intact.

Marcajele de pe acesta erau însă deteriorate, ca urmare a perioadei îndelungate în care a stat în corpul pacientului.