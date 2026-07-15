Video Un tată de 45 de ani a făcut infarct la volan după ce a aflat că fiica sa fusese implicată într-un accident rutier

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din localitatea Șendreni, județul Galați, și-a pierdut viața după ce a suferit un infarct în timp ce se afla la volan. Tragedia s-a produs după ce acesta a aflat că fiica sa fusese implicată într-un eveniment rutier.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul avea probleme cardiace și era purtător de stent. Acestase îndrepta spre orașul Galați, iar la un moment dat a aflat că fiica lor a fost implicată într-un accident rutier.

La scurt timp după ce a aflat ce s-a întâmplat cu fiica sa, bărbatului i s-a făcut rău în timp ce conducea. În mașină se afla și soția lui și șoferul a reușit să tragă pe dreapta înainte de a intra în stop cardio-respirator, potrivit Fii Informat România.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă manevrele au fost fără rezultat. Medicii au declarat decesul.

sursa video: Grupul Șoferilor din Galați

Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate.

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