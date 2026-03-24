search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbat din Cluj, operat cu succes la Iași după ce medicii i-au descoperit o tumoră cerebrală complicată

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Cluj-Napoca a fost operat cu succes la Iași, după ce medicii au descoperit o tumoră cerebrală de aproximativ cinci centimetri, localizată într-o zonă dificilă a creierului.

Medicii au descoperit o tumoră cerebrală de aproximativ cinci centimetri. FOTO: Arhivă

Potrivit specialiștilor de la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu, pacientul avea o viață activă și nu prezenta probleme medicale majore până în momentul în care a suferit o criză. Investigațiile ulterioare au scos la iveală formațiunea tumorală.

Managerul unității medicale, Lucian Eva, a explicat că intervenția a fost complexă, dar s-a reușit îndepărtarea în mare parte a tumorii. 

 „Este vorba despre un bărbat de 49 de ani, tată a doi copii, cu o viață echilibrată, care a făcut o criză comițială. În urma analizelor și investigațiilor imagistice s-a descoperit o tumoră de aproximativ cinci centimetri în diametru. S-a prezentat în clinica noastră, unde am reușit să realizăm o rezecție maximală a tumorii”, a explicat acesta. 

Pentru creșterea preciziei în timpul operației, pacientul a primit anterior o substanță specială care se fixează pe celulele tumorale și devine vizibilă sub lumină albastră, facilitând delimitarea acestora de țesutul sănătos.

Medicii spun că evoluția pacientului este favorabilă, iar perspectivele sunt optimiste.

„Pentru acest pacient, calitatea vieții după intervenție este foarte bună. Urmează tratamentul complementar și controale periodice, iar noi avem convingerea că, în anii următori, va avea o viață în limite normale și se va putea bucura în continuare de viață, de sport și de familie”, a afirmat medicul Lucian Eva.

Reprezentanții spitalului subliniază că astfel de cazuri sunt tratate cu prioritate, având în vedere gravitatea lor: „Fiecare zi din viața acestor pacienți este importantă. Nu au timp de pierdut.”

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
