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Video A înghițit un inel cu diamant de 41.000 de euro chiar în fața bijutierului. Ce a urmat după verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere

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Un furt neobișnuit a avut loc într-un magazin de bijuterii din cartierul Hatton Garden din Londra, unde un bărbat este acuzat că a încercat să plece cu un inel cu diamant în valoare de 35.000 de lire sterline (aproximativ 41.000 de euro), după ce l-a înghițit chiar în fața personalului.

A înghițit un inel cu diamant de 41.000 de euro chiar în fața bijutierului. FOTO: Captură Video
A înghițit un inel cu diamant de 41.000 de euro chiar în fața bijutierului. FOTO: Captură Video

Potrivit Daily Mail, suspectul a petrecut aproape două ore în magazinul Elegance Jewellers, analizând mai multe bijuterii înainte de a cere să vadă un inel de logodnă din platină, împodobit cu un diamant central și mai multe diamante mai mici.

În timp ce părea că examinează bijuteria, bărbatul și-a dus discret inelul la gură și l-a înghițit.

La scurt timp, angajații au realizat că inelul dispăruse și l-au confruntat pe client. Acesta a negat vehement că ar fi luat bijuteria și chiar le-a spus să îi verifice buzunarele.

Abia după ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, angajații au înțeles cum dispăruse inelul.

Înregistrările îl arată pe bărbat examinând bijuteria, după care o introduce în gură și o înghite. Ulterior, acesta continuă să privească liniștit și alte inele, fără să lase impresia că s-ar fi întâmplat ceva neobișnuit.

După câteva minute, bărbatul le-a spus angajaților că va reveni în ziua următoare și s-a îndreptat spre ieșire.

Personalul magazinului l-a oprit însă și i-a cerut să returneze inelul.

Potrivit reprezentanților magazinului, suspectul și-a introdus degetele în gât și a regurgitat bijuteria, pe care le-a înmânat-o angajaților.

Ulterior, acesta a fost escortat în afara magazinului de agenții de securitate din Hatton Garden, iar incidentul a fost raportat poliției în ziua următoare.

Junaid Hassan, în vârstă de 28 de ani, care conduce afacerea familiei, a declarat că a fost șocat de cele întâmplate.

„Eu nici măcar nu pot lua un paracetamol fără apă, așa că nu știu cum a reușit. Ar fi putut să-și zgârie gâtul. Vorbea normal, nu-ți dădeai seama că inelul era acolo”, a declarat acesta pentru The Sun.

Tânărul a povestit că, după ce i-au cerut să înapoieze bijuteria, bărbatul a vomitat inelul pe loc.

Tatăl său, Syed Hassan, cel care îl servise pe client, a spus că presupusul hoț a devenit inițial foarte agitat.

„Țipa și striga când i-am spus că nu poate pleca. Apoi s-a liniștit când și-a dat seama că știm exact ce a făcut. Era prima dată când vedeam așa ceva. Noroc că l-am prins”, a afirmat acesta.

Reprezentanții Elegance Jewellers, un magazin cu o tradiție de peste 30 de ani în celebrul cartier londonez Hatton Garden, cred că bărbatul ar putea fi un hoț profesionist și i-au avertizat pe ceilalți comercianți din zonă să fie atenți dacă acesta revine.

Incidentul este investigat de poliție.

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