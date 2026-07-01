Un autocar cu 55 de pasageri s-a izbit de o clădire în Spania. Cel puțin 46 de răniți, dintre care patru în stare gravă

Cel puțin 46 de persoane au fost rănite, dintre care patru sunt în stare gravă și nouă în stare mai puțin gravă, după ce un autocar s-a izbit miercuri dimineață de fațada unei clădiri din orașul Lleida, situat în vestul regiunii spaniole Catalonia.

Potrivit publicației El Mundo, accidentul s-a produs în jurul orei locale 07.15, la câteva minute după ce autocarul plecase din autogara principală a orașului pentru a efectua o cursă internă spre localitatea Granja d'Escarp.

În vehicul se aflau 55 de persoane, iar toate victimele sunt pasageri ai autocarului. Majoritatea sunt muncitori sezonieri care se deplasau spre zona Segrià Sud pentru a lucra la recoltarea fructelor.

Șoferița era în perioada de instruire

Primarul orașului Lleida, Felix Larrosa, a declarat că este „cel mai grav accident produs în orașul Lleida” și a subliniat că, în ciuda faptului că autobuzul a pătruns în zona pietonală, niciun trecător nu a fost rănit.

„Au lipsit câțiva centimetri pentru ca oamenii care circulau pe Rambla în acel moment să nu fie loviți”, a spus edilul într-un interviu acordat Rac1, scrie Agerpres.

Larrosa a precizat că șoferița autocarului era în stare de șoc, însă nu a suferit răni fizice. Într-un interviu acordat postului TV3, primarul a mai afirmat că aceasta fusese angajată recent și conducea sub supravegherea unui instructor. Acesta a fost grav rănit și a suferit amputarea unui membru.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată că autocarul circula normal pe Rambla Ferran, spre Podul Vechi, când și-a schimbat brusc direcția, a intrat în zona pietonală și s-a izbit de clădirea Consiliului Provincial.

Răniții au fost transportați la Spitalul Arnau de Vilanova din Lleida. Pe lângă cele 13 persoane aflate în stare gravă sau mai puțin gravă, alți 32 de pasageri au suferit răni ușoare. Unii au fost transportați la unități medicale, iar alții nu au avut nevoie de îngrijiri.

Poliția catalană, Mossos d'Esquadra, îi va audia pe pasagerii autocarului și pe martorii accidentului și va verifica inclusiv posibilitatea unei defecțiuni tehnice a vehiculului.

La intervenție au participat 11 echipaje ale Serviciului Medical de Urgență Catalan, un elicopter medical și o echipă de psihologi. De asemenea, Serviciul de Pompieri Catalan a mobilizat 14 echipaje pentru evacuarea pasagerilor, securizarea zonei și sprijinirea echipelor medicale, mai notează Agerpres.