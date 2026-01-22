Al treilea accident feroviar grav în patru zile, în Spania. Mai multe persoane au fost rănite după ce un tren a lovit o macara

Serie de accidente feroviare frave din Spania continuă cu un alt treilea astfel de incident. Mai multe persoane au fost rănite după ce un tren a lovit o macara.

Un tren de navetiști s-a izbit joi, 22 ianuarie, de o macara de construcții în sud-estul Spaniei, incident în urma căruia mai multe persoane au fost rănite, inclusiv una aflată în stare gravă, a relatat postul public de televiziune TVE, informaţie preluată de agenţiile de presă.

Accidentul s-a produs în orașul Cartagena, din regiunea Murcia, potrivit acelorași surse, iar autoritățile au intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor victimelor și pentru securizarea zonei.

Operatorul feroviar spaniol Adif a anunțat, într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, că traficul feroviar pe linia respectivă a fost suspendat temporar din cauza „intruziunii pe ecartament a unei macarale care nu aparținea operațiunii feroviare”.

Reprezentanții companiei nu au oferit, însă, detalii suplimentare cu privire la circumstanțele exacte în care utilajul de construcții a ajuns pe calea ferată.

Acest incident se înscrie într-o serie alarmantă de accidente feroviare produse în Spania în ultimele zile. Duminică, o coliziune mortală între două trenuri de mare viteză, în regiunea sudică Andaluzia, s-a soldat cu cel puțin 43 de morți, potrivit bilanțului oficial. Marți seară un alt accident feroviar grav a avut loc în Catalonia, în apropierea Barcelonei, unde un zid de sprijin prăbușit peste șine a provocat deraierea unui tren de navetiști, în urma căruia mecanicul de tren a murit şi mai multe persoane au fost rănite.