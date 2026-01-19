Video O îmbinare defectă a șinei, posibilă cauză a catastrofei feroviare din Spania soldat cu 39 de morți: „Eroarea umană este practic exclusă”

Experții care investighează deraierea trenului de mare viteză produsă duminică în sudul Spaniei, tragicul accident feroviar în urma căruia cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, au identificat o posibilă cauză tehnică.

Se pare că o îmbinare defectă între două secțiuni de șină ar fi putut duce la accident, potrivit unor informații preliminare citate de agenția Reuters.

Conform Reuters, tehnicienii care au analizat infrastructura feroviară la fața locului au descoperit o uzură accentuată la nivelul plăcii de îmbinare a șinelor, care ar fi creat un spațiu între segmentele de cale ferată. Acest gol s-ar fi mărit treptat pe măsură ce trenurile au continuat să circule, slăbind stabilitatea liniei.

Potrivit concluziilor preliminare, primele vagoane ale trenului au reușit să treacă peste zona afectată, însă al optulea vagon a deraiat, antrenând și alte două vagoane, ceea ce a declanșat coliziunea în lanț.

Comisia spaniolă de investigare a accidentelor feroviare (CIAF), împreună cu operatorul infrastructurii Adif și Ministerul Transporturilor, nu au oferit deocamdată un punct de vedere oficial.

La rândul său, președintele Renfe (care operează al doilea tren deraiat), Álvaro Fernández Heredia, a declarat că este prea devreme pentru a stabili o cauză clară, însă a precizat că „eroarea umană este practic exclusă”.

Zona în care s-a produs ruptura a fost marcată de Guardia Civil și fotografiată de anchetatori. La locul tragediei au ajuns, luni dimineață, premierul Pedro Sánchez și ministrul Transporturilor, Óscar Puente. Șeful guvernului spaniol și-a anulat participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a evalua situația.

Ministrul Puente a subliniat că trenul implicat avea mai puțin de patru ani, iar linia fusese complet modernizată în luna mai a anului trecut. De asemenea, o inspecție tehnică de rutină efectuată pe 15 ianuarie nu a indicat nicio defecțiune la materialul rulant. Puente a calificat accidentul drept „extrem de ciudat” și a afirmat că, dacă nu ar fi fost trenul care venea din sens opus, deraierea probabil nu ar fi provocat decese.

Accidentul a avut loc în apropiere de localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, la aproximativ 360 de kilometri sud de Madrid. Mai multe vagoane ale trenului de mare viteză au deraiat și s-au izbit de un alt tren care circula din sens opus, împingându-l de pe șine și provocând prăbușirea acestuia pe un terasament.

Incidentul este considerat unul dintre cele mai grave dezastre feroviare din Europa Occidentală din ultimele decenii. Ancheta este în desfășurare.