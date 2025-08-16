UE ar putea relaxa sancțiunile împotriva Rusiei în schimbul păcii. Germania vrea ca summitul Trump-Putin-Zelenski să aibă loc în Europa

Uniunea Europeană analizează posibilitatea relaxării sancțiunilor impuse Rusiei dacă Moscova acceptă un armistițiu în Ucraina, au relatat surse citate de The Daily Telegraph. Germania propune organizarea unui summit între Trump, Putin și Zelenski în Europa.

Conform informațiilor, condiția pentru un astfel de pas al Bruxelles-ului ar fi disponibilitatea Moscovei de a face concesii într-o perioadă de timp nedefinită.

Ambasadorii țărilor UE s-au reunit în prezent la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care a avut loc pe 15 august în Alaska.

„Diplomați de rang înalt discută despre ceea ce ar putea oferi UE pentru a conduce la un armistițiu în Ucraina. Europenii urmează încă să decidă ce termen vor stabili pentru oferta lor de relaxare a sancțiunilor în schimbul armistițiului”, scrie publicația.

Înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump, reprezentanta Comisiei Europene, Arianna Podesta, a exclus în totalitate posibilitatea relaxării sancțiunilor împotriva Rusiei în cazul unui armistițiu în cadrul unei reglementări diplomatice a situației din Ucraina, numind scurgerile de informații din presă pe această temă „pură speculație”.

Cancelarul german își dorește ca „trilaterala păcii”, Trump-Putin-Zelenski, să aibă loc în Europa

Un summit la trei părți, pe care Donald Trump l-a sugerat împreună cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ar putea avea loc în Europa, a declarat sâmbătă liderul Germaniei.

„Cred că o astfel de întâlnire la trei părți va avea loc”, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu pentru posturile TV NTV și RTL, conform unui transcript obținut în avanpremieră de AFP.

„Data și locul trebuie încă stabilite. Am propus ca locul să fie găsit în Europa”, a adăugat el.

Până atunci, Trump i-a invitat luni pe liderii europeni la întâlnirea de la Washington cu Zelenski

Liderii europeni sunt invitați să participe luni la întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, la Casa Albă, a relatat sâmbătă New York Times, citând doi oficiali europeni de rang înalt, potrivit theguradian.com.

Întâlnirea are loc după summitul dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat vineri în Alaska, despre care Washingtonul a declarat că a adus „progrese importante”, însă fără a se ajunge la un acord pentru încheierea conflictului din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta încetarea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând propunerea unui format trilateral SUA–Ucraina–Rusia.