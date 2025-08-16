search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

UE ar putea relaxa sancțiunile împotriva Rusiei în schimbul păcii. Germania vrea ca summitul Trump-Putin-Zelenski să aibă loc în Europa

0
0
Publicat:

Uniunea Europeană analizează posibilitatea relaxării sancțiunilor impuse Rusiei dacă Moscova acceptă un armistițiu în Ucraina, au relatat surse citate de The Daily Telegraph. Germania propune organizarea unui summit între Trump, Putin și Zelenski în Europa. 

La nivelul UE, potrivit Daily Telegraph, se discută despre relaxarea sancțiunilor / Sursa foto: AP
La nivelul UE, potrivit Daily Telegraph, se discută despre relaxarea sancțiunilor / Sursa foto: AP

Uniunea Europeană ar putea relaxa sancțiunile împotriva Rusiei dacă aceasta va fi de acord cu o încetare a focului în Ucraina. Despre acest lucru a relatat, citând surse, ziarul The Daily Telegraph, potrivit agenției ruse TASS. 

Uniunea Europeană ar putea relaxa sancțiunile dacă războiul din Ucraina se încheie

Conform informațiilor, condiția pentru un astfel de pas al Bruxelles-ului ar fi disponibilitatea Moscovei de a face concesii într-o perioadă de timp nedefinită.

Ambasadorii țărilor UE s-au reunit în prezent la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care a avut loc pe 15 august în Alaska.

„Diplomați de rang înalt discută despre ceea ce ar putea oferi UE pentru a conduce la un armistițiu în Ucraina. Europenii urmează încă să decidă ce termen vor stabili pentru oferta lor de relaxare a sancțiunilor în schimbul armistițiului”, scrie publicația.

Înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump, reprezentanta Comisiei Europene, Arianna Podesta, a exclus în totalitate posibilitatea relaxării sancțiunilor împotriva Rusiei în cazul unui armistițiu în cadrul unei reglementări diplomatice a situației din Ucraina, numind scurgerile de informații din presă pe această temă „pură speculație”.

Cancelarul german își dorește ca „trilaterala păcii”, Trump-Putin-Zelenski, să aibă loc în Europa

Germania propune ca summitul Trump-Putin-Zelenski să aibă loc în Europa.

Un summit la trei părți, pe care Donald Trump l-a sugerat împreună cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ar putea avea loc în Europa, a declarat sâmbătă liderul Germaniei.

„Cred că o astfel de întâlnire la trei părți va avea loc”, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu pentru posturile TV NTV și RTL, conform unui transcript obținut în avanpremieră de AFP.

„Data și locul trebuie încă stabilite. Am propus ca locul să fie găsit în Europa”, a adăugat el.

Până atunci, Trump i-a invitat luni pe liderii europeni la întâlnirea de la Washington cu Zelenski

Liderii europeni sunt invitați să participe luni la întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, la Casa Albă, a relatat sâmbătă New York Times, citând doi oficiali europeni de rang înalt, potrivit theguradian.com. 

Întâlnirea are loc după summitul dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat vineri în Alaska, despre care Washingtonul a declarat că a adus „progrese importante”, însă fără a se ajunge la un acord pentru încheierea conflictului din Ucraina. 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta încetarea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând propunerea unui format trilateral SUA–Ucraina–Rusia. 

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
gandul.ro
image
Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Pacea din Ucraina 'mai aproape ca niciodată'
mediafax.ro
image
A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această întâmplare bizară
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul divorțului verii din România!
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
De ce nu ar trebui să comanzi cafea în avion. Avertismentul surprinzător al unei însoțitoare de bord
playtech.ro
image
Un bărbat a cumpărat un dulap second-hand, dar a avut parte de șocul vieții lui. Comoara ascunsă în sertare i-a schimbat viața peste noapte
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: Alertă de listeria în supermarketuri! 2 MORȚI după ce au consumat brânzeturi
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Reguli privind trotinetele electrice. Toți șoferii și pietonii trebuie să le știe
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică? jpeg
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!