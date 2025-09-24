search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Video Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s din Olanda. Clienții, în stare de șoc după incident

Publicat:
Ultima actualizare:

Un băiat de 15 ani a fost ucis prin împușcare de poliția olandeză, într-un restaurant McDonald’s din Capelle aan den IJssel, localitate aflată în apropiere de Rotterdam, Olanda. Incidentul, petrecut duminică, a șocat clienții și angajații care au asistat la intervenție.

Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s FOTO: X
Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s FOTO: X

Potrivit presei olandeze, adolescentul ar fi furat o „fatbike”, o bicicletă cu roți supradimensionate, amenințând proprietarul cu o armă de foc. În legătură cu acest caz, alți doi tineri de 15 ani au fost arestați preventiv.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, băiatul s-a refugiat în restaurantul McDonald’s și a scos din nou arma, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției. După mai multe somații, adolescentul a încercat să fugă, dar a fost urmărit până pe terasa localului, unde unul dintre agenți a deschis focul.

Scene de groază sub ochii clienților

Intervenția poliției s-a petrecut sub privirile clienților și angajaților fast-food-ului. „Am văzut sânge peste tot. Poliția a încercat să comprime rănile, dar el nu a supraviețuit”, au declarat doi martori, potrivit NL Times.

Un purtător de cuvânt al poliției a subliniat impactul dramatic al incidentului asupra martorilor: „Sunt conştient că acest incident i-a marcat profund pe martori. Acest lucru poate fi extrem de şocant şi îngrozitor pentru copii”.

Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să-l reanimeze pe băiat, însă fără succes. Ulterior, autoritățile au confirmat că arma pe care o flutura adolescentul era reală.

Reacții și omagii

Restaurantul McDonald’s a rămas închis până la finalizarea anchetei, a anunțat un purtător de cuvânt al lanțului.

Între timp, comunitatea școlară din Gouda, orașul de origine al băiatului, a anunțat organizarea unui memorial la liceul unde acesta învăța. Profesorii nu au participat la omagiul adus luni de elevi, dar au transmis că vor fi implicați în pregătirea ceremoniei de comemorare.

Marți, în apropierea gardului restaurantului în care s-a produs tragedia, oamenii au depus numeroase buchete de flori în memoria adolescentului ucis.

Europa

historia.ro
