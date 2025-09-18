Cum au furat trei tineri din București 95.000 de lei din contul bancar al unui prieten, în timp ce erau la mare

Trei tineri bucureșteni, cu vârste între 19 și 20 de ani, au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au sustras aproape 95.000 de lei din contul bancar al unui alt tânăr cu care erau cazați pe litoral, la începutul lunii iulie.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre tineri, cunoscând modul de deblocare al telefonului victimei, a accesat fără drept aplicația bancară instalată pe dispozitiv și a obținut datele necesare autentificării în cont. Ulterior, a instalat aceeași aplicație pe propriul telefon și a creat un card virtual pe care l-a adăugat în portofelul său electronic. Telefonul a fost apoi dat celuilalt tânăr.

„Împreună, au făcut 44 de retrageri de numerar de la zece bancomate din București și Ploiești. Cei doi au fost ajutați de un complice, care i-a dus cu mașina la terminalele ATM”, au precizat anchetatorii.

Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul București, între 1 și 3 iulie 2025, cei trei tineri au acționat împreună pentru a sustrage sume de bani din contul unui bărbat de 20 de ani. În urma operațiunilor frauduloase, prejudiciul total este de aproximativ 94.900 lei.

Detalii despre anchetă și arestări

Pe 1 iulie, în timp ce erau cazați împreună cu victima într-un imobil din județul Constanța, tânărul de 19 ani a profitat de accesul la telefonul victimei pentru a obține datele de autentificare. În zilele următoare, cel de-al doilea autor a folosit cardul virtual pentru a efectua 44 de retrageri succesive de numerar de la bancomate, accesând ilegal sistemul informatic al unităților bancare.

Complicele, în vârstă tot de 19 ani, i-a transportat la bancomate, „contribuind astfel la desfășurarea activității infracționale”. „Suma obținută în urma acestor operațiuni frauduloase a fost împărțită în mod egal între inculpați, fiecăruia revenindu-i aproximativ 31.600 lei”, au explicat procurorii.

Miercuri au avut loc patru percheziții la locuințele inculpaților, iar aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore. Joi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale.