Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în reședința fraților Tate. Individul a transmis totul în direct

Sâmbătă seara, frații Andrew și Tristan Tate au reclamat că un bărbat înarmat cu un pistol ar fi încercat să intre în vila lor din Voluntari, în timp ce transmitea totul live pe internet. Cei doi susțin că au apelat imediat la 112 și că poliția a întârziat, însă Inspectoratul Ilfov are o altă versiune.

În cursul serii de sâmbătă, 20 septembrie, în zona reședinței din Bucureşti a fraților Andrew şi Tristan Tate, un bărbat înarmat cu o armă de tip airsoft a fost ridicat de polițiști. Potrivit autorităților, acesta avea asupra sa un pistol cu bile, neletal, însă incidentul a creat panică, întrucât suspectul a transmis în direct pe rețelele sociale ceea ce părea a fi o tentativă de pătrundere în vila celor doi.

Frații Tate susțin că au apelat imediat numărul de urgență 112, pentru a semnala faptul că „un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în reședința lor”.

„În această seară, în jurul orei 20:50, un bărbat înarmat cu o armă încărcată a încercat să pătrundă în reședința familiei Tate, transmițând în direct atacul pe PumpFun, o platformă populară de streaming cripto”, au anunţat aceştia.

Imaginile redistribuite, care s-au rostogolit în val, îl arată pe bărbat fluturând arma şi arătând-o către cameră în fața porții locuinței înainte de a încerca să se apropie de clădire.

Fraţii Tate acuză Poliţia că a întârziat

„Echipa noastră de securitate a neutralizat amenințarea rapid și decisiv. Faptul că poliția nu a ajuns încă este extrem de îngrijorător, având în vedere gravitatea incidentului”, a transmis un purtător de cuvânt al familiei Tate.

Controversaţii fraţi mai afirmă că echipa lor de securitate a blocat drumurile din jur și a reușit să imobilizeze complet intrusul înainte ca cineva să fie rănit.

„Deși apelul de urgență la 112 a fost efectuat imediat, poliția nu a sosit nici după mai bine de zece minute, lăsând suspectul în custodia echipei de securitate privată, în așteptarea intervenției autorităților”, se arată în comunicatul transmis presei.

Ce spun autorităţile

Totuși, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov oferă o altă versiune a evenimentelor.

Conform acestuia, primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 21:43, aproape o oră mai târziu decât au declarat frații Tate. În plus, potrivit unor surse Antena 3 CNN, nu cei doi ar fi apelat numărul de urgență, ci un bărbat care a urmărit incidentul online.

„La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 21:43, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o rețea de socializare că se află cu o armă în mână, în fața unei locuințe din Voluntari. Polițiștii au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persoana în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o armă neletală, respectiv un pistol de tip airsoft”, a transmis IPJ Ilfov.

Echipajul de poliție a ajuns la locul incidentului după aproximativ 20 de minute. Bărbatul se află acum în custodia polițiștilor, care fac verificări pentru clarificarea tuturor aspectelor și stabilirea măsurilor legale.

Incidentul a atras din nou atenția asupra fraților Andrew și Tristan Tate, care se află încă sub control judiciar într-un dosar complex în care sunt acuzați de viol, trafic de persoane și spălare de bani. Ancheta din România vizează recrutarea și exploatarea a 34 de tinere prin metoda „loverboy”, anchetatorii estimând câștigurile obținute la peste 2,8 milioane de dolari și 887.000 de tokeni.

Vă reamintim că acesta nu este singurul incident petrecut la reşedinţa din Bucureşti a controversaţilor Andrew şi Tristan Tate. În luna iunie a acestui an, un muncitor în vârstă de 53 de ani a fost înjunghiat în braț de un bărbat care a pătruns neinvitat pe proprietatea fraților Andrew și Tristan Tate din Voluntari, agresorul fiind ulterior reţinut de poliţie.