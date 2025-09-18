Român împușcat într-un centru comercial din Polonia. Agresorul a crezut că e ucrainean

Un român a fost victima unui atac violent într-un centru comercial din Wroclaw, Polonia, în urma căruia și-a pierdut un ochi. Agresorul, un bărbat de 32 de ani, l-a lovit cu pumnii și picioarele și apoi a tras direct în fața victimei cu un pistol pneumatic. Procuratura a trimis dosarul în instanță, iar atacatorul riscă până la 20 de ani de închisoare.

Evenimentul a avut loc la mijlocul lunii martie, în centrul comercial Wroclavia din Wroclaw. Ancheta arată că Mykhailo F., în vârstă de 32 de ani, l-a lovit pe cetățeanul român cu pumnii, picioarele și cotul, înainte de a scoate un pistol și a trage direct în fața acestuia, conform publicației Gazeta Wroclawska.

Procurorii susțin că agresiunea ar fi fost motivată de presupusa naționalitate a victimei. Atacatorul a crezut că bărbatul era ucrainean și s-a năpustit asupra lui. Din păcate, rănile au fost atât de grave încât medicii au fost nevoiți să îi îndepărteze globul ocular.

Detalii din rechizitoriu

În timpul atacului, agresorul ar fi strigat că urăște ucrainenii și că bărbatul nu ar trebui să trăiască în Polonia, ci să se întoarcă în Ucraina, potrivit Ukrainian National News.

„Mykhailo F. a fost acuzat că a tras de mai multe ori în direcția victimei cu un pistol pneumatic Glock 17 V, calibrul 43, numărul JA044034, apoi a lovit-o cu pumnii și cu picioarele pe tot corpul, provocându-i vătămări corporale”, a declarat Karolina Stocka-Mycek, de la Procuratura Regională din Wroclaw.

Arma folosită era un pistol pneumatic care nu necesita autorizație sau înregistrare.

Declarația inculpatului și consecințele juridice

În timpul audierilor, Mykhailo F. a negat că atacul ar fi avut legătură cu naționalitatea victimei, susținând că a acționat în legitimă apărare. În prezent, acesta se află în arest și așteaptă procesul.

„Pentru fapta de care este acuzat, Mykhailo F. riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 20 de ani”, a adăugat Karolina Stocka-Mycek.