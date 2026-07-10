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Un adolescent de 14 ani, diagnosticat cu două tumori maligne pe creier după ce medicii au pus simptomele pe seama statului la calculator

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Un adolescent de 14 ani din Marea Britanie a fost diagnosticat cu două tumori maligne pe creier, după ce timp de aproape un an durerile de cap și amețelile de care suferea au fost puse de medici pe seama posturii incorecte din timpul jocurilor video.

Băiatul a fost supus unei operații de urgență. FOTO: X/@TheGriftReport
Băiatul a fost supus unei operații de urgență. FOTO: X/@TheGriftReport

Charlie Thompson a început să acuze amețeli și dureri persistente de cap, iar primul consult medical a dus la diagnosticul de vertij.

Ulterior, când simptomele au continuat, medicii i-au spus că durerile ar fi provocate de poziția incorectă în care stătea în fața calculatorului, relatează Daily Mail.

Situația s-a agravat însă în momentul în care adolescentul a început să vomite, iar familia a insistat pentru investigații suplimentare.

Diagnostic șocant: două tumori maligne

La aproximativ un an de la apariția primelor simptome, investigațiile au arătat că băiatul are două tumori maligne pe creier, o situație extrem de rară. Potrivit sursei citate, în Marea Britanie sunt diagnosticate anual aproximativ 52 de cazuri similare, însă doar în aproximativ 1% dintre acestea pacienții prezintă două tumori cerebrale.

După diagnostic, Charlie a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea formațiunii tumorale mai mari, iar medicii i-au recomandat un tratament de 12 luni, care include ședințe de chimioterapie și radioterapie.

Tatăl: „Medicii spuneau că sunt doar dureri provocate de postura la calculator”

Familia adolescentului a povestit că primele simptome au apărut în urmă cu aproximativ un an, în timpul unui meci de fotbal:

„Charlie a spus că se simțea amețit în timp ce juca fotbal. L-am dus atunci la medicul de familie, iar acesta a spus că era vorba despre vertij. I s-au dat câteva exerciții pe care să le facă, dar câteva luni mai târziu încă se plângea de dureri de cap. L-am dus din nou la medici, iar aceștia au spus că durerile de cap erau cauzate de postura incorectă în timpul jocurilor pe calculator”.

În luna mai, starea băiatului s-a înrăutățit, iar pe 3 iunie investigațiile au confirmat existența celor două tumori. Șase zile mai târziu, pe 9 iunie, Charlie a fost operat de urgență.

Familia cere ajutor pentru tratament

Pentru a acoperi cheltuielile generate de tratament, familia adolescentului a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe, cu scopul de a aduna 5.000 de lire sterline.

Potrivit statisticilor, aproximativ 80% dintre pacienții cu acest tip de cancer supraviețuiesc cel puțin cinci ani după diagnostic, iar Charlie speră că, după încheierea tratamentului, va putea reveni la o viață normală.

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