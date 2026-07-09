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Ultima femeie condamnată la moarte prin spânzurare în Marea Britanie a fost grațiată de rege. Guvernul britanic a recunoscut nedreptatea

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Ultima femeie executată în Regatul Unit, Ruth Ellis, a fost graţiată postum, a anunţat Guvernul britanic, care a recunoscut că ea a fost victima unei ”nedreptăţi profunde”, la 71 de ani după ce a fost spânzurată pentru că şi-a ucis partenerul violent, relatează AFP.

Ruth Ellis
Ruth Ellis FOTO: Wikipedia

Ultima femeie executată în Regatul Unit, Ruth Ellis, a fost graţiată postum, a anunţat Guvernul britanic, care a recunoscut că ea a fost victima unei ”nedreptăţi profunde”, la 71 de ani după ce a fost spânzurată pentru că şi-a ucis partenerul violent, relatează AFP.

Cu zece zile înainte să-l ucidă, David Blakely, care era un pilot de automobil, i-a dat un pumn în burtă lui Ruth Ellis, însărcinată, provocându-i un avort spontan.

Juriul a condamnat-o la moarte după doar 20 de minute de deliberări, scrie News.

”Am onoarea să anunţ că Majestatea Sa regele a acceptat, la recomandarea noastră, să accepte o graţiere condiţionată a lui Ruth Ellis”, a anunţat miercuri în Parlament vicepriemierul David Lammy.

”Dacă această graţiere nu înseamnă că Ruth Ellis era nevinovată de uciderea lui David Blakely, ea înlocuieşte cu toate acestea pedepasa cu moartea cu o condamnare la închisoare pe viaţă, pentru a recunoaşte astfel o nedreptate profundă în acest dosar excepţional”, a declarat David Lammy, care este totodată ministru al Justiţiei.

Doi dintre nepoţii lui Ruth Ellis se aflau în galeria publicului, în Parlament, la acest anunţ.

Ea avea doi copii, în vârstă de trei şi zece ani, atunci când a fost executată.

Un dosar adaptat pentru cinema

Copiii şi nepoţii lui Ruth Ellis nu au reuşit să obţină o anulare a condamnării, în 2003, la Curtea de Apel.

Însă au continuat să militeze pentru ca să fie graţiată.

”Azi (miercuri), i s-a făcut în sfârşit dreptate bunicii noastre”, a declarat într-un comunicat o neapoată a lui Ruth Ellis, Laura Enston.

”Această graţiere nu şterge ceea ce s-a întâmplat acum 71 de ani (...). Însă ea afirmă în mod oficial şi definitiv că Ruth nu ar fi trebuit să fie executată, că nu i s-a făcut dreptate”, a adăugat ea.

Laura Enston aminteşte că bunica sa a fost ”victima unor violenţe repetate şi brutale”.

Spânzurarea lui Ruth Ellis a contribuit la întoarcerea opiniei publice împotriva pedepsei cu moartea - abolită în 1973 în Regatul Unit.

Acest dosar a fost adaptat în cinematografie în 1985, în filmul ”Dance with a Stranger”, cu Miranda Richardson şi Rupert Everett.

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