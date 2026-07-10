Video Surpriza unui tânăr care și-a cheltuit toate economiile pentru a-și duce bunicul la Cupa Mondială: „Nu-mi venea să cred”

Gestul unui tânăr din Marea Britanie, care și-a cheltuit toți banii strânși pentru a-și duce bunicul la Cupa Mondială, a impresionat mii de oameni și i-a adus o surpriză neașteptată.

O companie de cazinouri online cu criptomonede i-a oferit înapoi cei 10.000 de lire sterline pe care îi economisise pentru această călătorie.

Tânărul, în vârstă de 21 de ani, din Marea Britanie, a declarat că a rămas fără cuvinte când a descoperit că suma a fost virată în contul său bancar.

„Nu-mi venea să cred, sincer, până când am verificat contul bancar și am văzut că banii chiar erau acolo. Am fost pur și simplu șocat”, a spus tânărul, conform BBC.

Povestea lui Jacob și a bunicului său, în vârstă de 80 de ani, a devenit virală pe internet, iar compania Metawin a decis să îi returneze economiile folosite pentru aventura la Cupa Mondială.

Între timp, cei doi au devenit cunoscuți printre suporteri. Bunicul a povestit că, în timpul unei vizite la New York, un necunoscut i-a recunoscut și i-a întrebat dacă sunt „cei care călătoresc prin America pentru Cupa Mondială”.

Jacob spune că a primit numeroase mesaje emoționante din partea oamenilor care i-au mărturisit că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu bunicii lor.

„Cred că povestea noastră rezonează cu mulți oameni. Ne face să prețuim și mai mult timpul petrecut împreună”, a afirmat el.

După ce au ajuns în New York, cei doi au călătorit la Atlanta pentru meciul Angliei cu RD Congo și apoi pe stadionul Azteca, unde au asistat la victoria cu 3-2 împotriva Mexicului, una dintre gazdele turneului.

Cei doi sunt acum în Miami, unde vor urmări sfertul de finală dintre Anglia și Norvegia.

Jacob spune că nu intenționează să cheltuiască imediat cei 10.000 de lire primiți.

„Aș putea merge la Campionatul European din 2028, aș putea cumpăra o casă. Orice este posibil. Cel mai important este că acum am opțiuni”, a declarat acesta.