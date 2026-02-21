Prietenii lui Eric Dane au lansat o campanie GoFundMe pentru a le sprijini cele două fiice ale actorului, după moartea sa prematură

Prietenii actorului american Eric Dane s-au mobilizat pentru a sprijini familia acestuia după dispariția sa prematură, la vârsta de 53 de ani, în urma unei lupte rapide și agresive cu scleroza laterală amiotrofică (SLA). Potrivit tmz.com, apropiații au creat o pagină GoFundMe dedicată celor două fiice ale actorului, Billie și Georgia.

Pagina de strângere de fonduri, lansată vineri, include mesajul transmis de familie în ziua decesului actorului, potrivit News.ro. În text se subliniază că Eric Dane lasă în urmă o soție devotată, Rebecca, și două adolescente, iar evoluția bolii a fost „mult mai rapidă decât și-ar fi putut imagina cineva”.

Organizatorii campaniei transmit că orice contribuție, indiferent de valoare, va ajuta la asigurarea stabilității familiei în această perioadă extrem de dificilă. Fondurile vor fi folosite pentru a sprijini viitorul celor două fiice ale actorului.

Donații importante din partea colegilor de breaslă

Printre cei care s-au implicat se numără și Sam Levinson, creatorul serialului HBO Euphoria, în care Eric Dane a jucat unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale din ultimii ani. Levinson a făcut o donație de 27.000 de dolari pentru campania GoFundMe.

Organizatorii, „prietenii familiei Dane”, au subliniat că, în ciuda deteriorării stării sale de sănătate, actorul a rămas implicat în sprijinirea comunității afectate de SLA, devenind un susținător vocal al celor care trec prin aceeași boală.

O moștenire care depășește cariera

Eric Dane este amintit nu doar pentru rolurile sale din Grey’s Anatomy sau Euphoria, ci și pentru forța și demnitatea cu care a traversat una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale. Prietenii și colegii săi spun că moștenirea lui depășește cu mult cariera de la Hollywood.

Actorul a acordat un interviu pentru documentarul Netflix Famous Last Words înainte de moarte, convenindu-se ca materialul să fie difuzat postum.

În acel interviu, actorul s-a adresat direct copiilor săi, într-un mesaj emoționant.

Eric Dane a murit joi, la vârsta de 53 de ani, la mai puțin de un an după ce a dezvăluit public că fusese diagnosticat cu teribila boală.