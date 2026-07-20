Un adolescent a murit strivit de fântâna pe care se urcase să sărbătorească victoria Spaniei la Cupa Mondială

Bucuria provocată de victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale 2026 a fost umbrită de o tragedie petrecută în noaptea de duminică spre luni. Un adolescent în vârstă de 13 ani și-a pierdut viața în orașul Ciudad Rodrigo, din vestul țării, în timpul manifestărilor de celebrare a succesului naționalei.

Potrivit autorităților locale, adolescentul a murit după ce o fântână pe care se urcaseră mai multe persoane s-a prăbușit.



Serviciile de urgență au intervenit la scurt timp după miezul nopții, în urma mai multor apeluri care semnalau prăbușirea construcției peste oamenii aflați la fața locului, potrivit La Depeche.

După tragedie, Primăria localității Ciudad Rodrigo a transmis un mesaj de condoleanțe familiei victimei.

„Primăria din Ciudad Rodrigo își exprimă durerea și condoleanțele pentru decesul băiatului în vârstă de 13 ani. Întregul oraș Ciudad Rodrigo resimte această pierdere și este alături de familia și prietenii minorului în durerea lor.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătoare cu ocazia victoriei naționalei spaniole la Cupa Mondială de Fotbal s-a transformat într-o tragedie pentru întreaga comunitate din Ciudad Rodrigo. Primăria speră, de asemenea, în însănătoșirea rapidă a celorlalte persoane afectate de acest eveniment. În semn de doliu pentru această pierdere, steagurile Primăriei vor fi coborâte în bernă în perioada 20-22 iulie, inclusiv în ambele zile”, se arată în mesajul postat de autoritatea locală pe Facebook.

Potrivit presei spaniole, fântâna nu ar fi rezistat greutății mulțimii care se urcase pe structură pentru a urmări și celebra victoria selecționatei spaniole în fața Argentinei.

Tragedia a avut loc în timp ce mii de suporteri sărbătoreau în întreaga țară cucerirea celui de-al doilea titlu mondial din istoria Spaniei.

Madridul va deveni, luni, 20 iulie, centrul unei ample sărbători naționale. Reprezentativa de fotbal a Spaniei, câștigătoarea titlului mondial în urma victoriei obținute în finala jucată împotriva Argentinei, va defila în centrul orașului capitalei spaniole.