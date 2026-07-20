Video Imaginea deznădejdii. Messi, cu ochii în lacrimi după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială

Selecționata Spaniei a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal după cel din 2010. Ibericii au învins Argentina cu 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. este ultimul campionat mondial pentru Messi.

Lionel Messi a fost surprins de camerele de filmat extrem de dezamăgit și cu lacrimi în ochi după ultimul fluier al lui Slavko Vincic.

Căpitanul Argentinei a privit câteva minute, apoi s-a așezat pe gazon și a stat cu privirea spre pământ. Ceilalți jucători ai Argentinei i s-au alăturat lui Messi.

Câștigătorul a opt Baloane de Aur s-a ridicat doar când în fața sa a ajuns Lamine Yamal, care a dorit să îl consoleze pe Messi (video mai jos).

Lionel Messi a fost anihilat în finală, sud-americanii nu au avut niciun șut pe poartă, ei reușind abia pe final să amenințe poarta adversă.

Selecționata Spaniei a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal după cel din 2010. Ibericii au învins Argentina cu 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Este pentru a doua oară când Spania cucerește titlul mondial. Prima oară a făcut-o în 2010, în Africa de Sud, într-o finală cu Olanda. Și atunci ibericii s-au impus tot cu 1-0 și tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.