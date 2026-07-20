Video Madridul se pregătește pentru o sărbătoare uriașă: un milion de oameni așteptați la parada campionilor mondiali

Madridul va deveni, luni, 20 iulie, centrul unei ample sărbători naționale. Reprezentativa de fotbal a Spaniei, câștigătoarea titlului mondial în urma victoriei obținute în finala jucată împotriva Argentinei, va defila în centrul orașului capitalei spaniole.



Autoritățile estimează că aproximativ un milion de persoane vor participa la festivități, potrivit News.ro. Potrivit operatorului aeroportuar Aena, campionii mondiali urmează să aterizeze pe aeroportul Madrid-Barajas la ora 12:50, cu un avion al companiei Iberia. Delegația va porni apoi într-o paradă cu autobuz descoperit, care va traversa centrul orașului.

Traseul manifestației va începe în apropierea Palatului La Moncloa, reședința premierului Pedro Sánchez, și se va încheia în Piața Cibeles, loc emblematic pentru marile victorii ale sportului spaniol. Anunțul a fost făcut de prefectul Madridului, Francisco Martin, înaintea finale Campionatului Mondial de fotbal 2026, în perspectiva unui succes al selecționatei „La Roja”.

Dispozitiv impresionant de securitate

Punctul culminant va fi în Piața Cibeles, unde va fi amenajată o scenă specială pentru ceremonia de omagiere a noilor campioni mondiali.

Pentru a gestiona afluxul masiv de suporteri, autoritățile au pregătit măsuri speciale de securitate și transport. Aproximativ 2.050 de polițiști și 400 de agenți ai Gărzii Civile vor fi mobilizați pe parcursul evenimentului.

O atmosferă care amintește de succesul istoric din 2010

Entuziasmul suporterilor este comparat cu cel din 2010, când Spania a câștigat pentru prima dată Cupa Mondială. Sute de mii de persoane au ieșit atunci pe străzile Madridului pentru a-i întâmpina pe eroii întorși din Africa de Sud.



De această dată, autoritățile se așteaptă la o participare și mai mare.

Spania, victorioasă în finala Campionatului Mondial de fotbal 2026

Amintim că selecționata Spaniei a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal după cel din 2010. Ibericii au învins Argentina cu 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Campioană europeană en titre, Spania s-a impus în fața deținătoarei titlului mondial, echipă care era, totodată, și campioană a Americii de Sud.