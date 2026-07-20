 Madridul se pregătește pentru o sărbătoare uriașă: un milion de oameni așteptați la parada campionilor mondiali | adevarul.ro
search
Luni, 20 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Madridul se pregătește pentru o sărbătoare uriașă: un milion de oameni așteptați la parada campionilor mondiali

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Madridul va deveni, luni, 20 iulie, centrul unei ample sărbători naționale. Reprezentativa de fotbal a Spaniei, câștigătoarea titlului mondial în urma victoriei obținute în finala jucată împotriva Argentinei, va defila în centrul orașului capitalei spaniole. 

Autoritățile estimează că aproximativ un milion de persoane vor participa la festivități, potrivit News.ro. Potrivit operatorului aeroportuar Aena, campionii mondiali urmează să aterizeze pe aeroportul Madrid-Barajas la ora 12:50, cu un avion al companiei Iberia. Delegația va porni apoi într-o paradă cu autobuz descoperit, care va traversa centrul orașului.

Traseul manifestației va începe în apropierea Palatului La Moncloa, reședința premierului Pedro Sánchez, și se va încheia în Piața Cibeles, loc emblematic pentru marile victorii ale sportului spaniol. Anunțul a fost făcut de prefectul Madridului, Francisco Martin, înaintea finale Campionatului Mondial de fotbal 2026, în perspectiva unui succes al selecționatei „La Roja”.

Dispozitiv impresionant de securitate

Punctul culminant va fi în Piața Cibeles, unde va fi amenajată o scenă specială pentru ceremonia de omagiere a noilor campioni mondiali.

Pentru a gestiona afluxul masiv de suporteri, autoritățile au pregătit măsuri speciale de securitate și transport. Aproximativ 2.050 de polițiști și 400 de agenți ai Gărzii Civile vor fi mobilizați pe parcursul evenimentului.

Suporterii spanioli au jubilat după fluierul final. FOTO captură YouTube
Suporterii spanioli au jubilat după fluierul final. FOTO captură YouTube

O atmosferă care amintește de succesul istoric din 2010

Entuziasmul suporterilor este comparat cu cel din 2010, când Spania a câștigat pentru prima dată Cupa Mondială. Sute de mii de persoane au ieșit atunci pe străzile Madridului pentru a-i întâmpina pe eroii întorși din Africa de Sud.

De această dată, autoritățile se așteaptă la o participare și mai mare.

Spania, victorioasă în finala Campionatului Mondial de fotbal 2026

Amintim că selecționata Spaniei a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal după cel din 2010. Ibericii au învins Argentina cu 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Campioană europeană en titre, Spania s-a impus în fața deținătoarei titlului mondial, echipă care era, totodată, și campioană a Americii de Sud.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
digi24.ro
image
Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”
stirileprotv.ro
image
Cum a fost prins sirianul care a evadat de sub nasul mascaților. Cine era, de fapt, taximetristul bulgar care i-a venit în ajutor
gandul.ro
image
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
mediafax.ro
image
Fanii Argentinei au luat-o razna! Felul în care s-a îmbrăcat o femeie i-a supărat mai tare decât înfrângerea cu Spania
fanatik.ro
image
Afaceri bulgărești în România. Cum și-a construit gigantul bulgar Bulmarket o rețea de transport feroviar cu sprijinul oamenilor din CFR
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
digisport.ro
image
Programul Rabla Auto 2026 a început. Românii se pot înscrie pentru ecotichete de până la 18.500 de lei
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Comanzi aer condiţionat la reducere, însă coletul vine cu surprize. Cum funcţionează noua escrocherie a verii
observatornews.ro
image
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card și când sunt aduse de poștaș în august? Surpriză neplăcută pentru femei
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
prosport.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie 2026. De ce se sfințesc merele și mierea și ce alte datini se păstrează pe 20 iulie
playtech.ro
image
Câți bani a luat, de fapt, Spania pentru titlul mondial! Suma este fabuloasă
fanatik.ro
image
Turistă arestată pe aeroport, după ce a vrut să plece fără să achite sejurul all inclusive. La cât se ridica factura pentru cele 11 zile
ziare.com
image
Singurul fotbalist care NU a dat mâna cu Donald Trump, după finala Spania - Argentina 1-0
digisport.ro
image
Doliu în lumea telenovelelor. Fiul celebrei Aylín Mujica a murit la doar 30 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul momentului la finala CM 2026. Detalii AICI
romaniatv.net
image
Ce e interzis să faci pe 20 iulie! Sărbătoare mare în calendarul ortodox
mediaflux.ro
image
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”
click.ro
image
Experiența care a marcat-o pe Claudia Pătrășcanu. Ce a simțit la mormântul Sfântului Paisie: „Mi-a apărut întâmplător o imagine”
click.ro
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
numerology concept composition (1) jpg
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”

OK! Magazine

image
Regina Letizia a strălucit în tribune la finala Cupei Mondiale de Fotbal, alături de Regele Felipe al Spaniei. A fost delir pentru echipa iberică

Click! Pentru femei

image
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă

Click! Sănătate

image
Ai peste 50 de ani? Nu ar trebui să mergi desculţ vara!